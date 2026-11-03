El CSIC acerca la ciencia a la sociedad en Castilla y León con actividades divulgativas en cuatro provincias. - CSIC

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los centros e institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Castilla y León se han sumado a la Semana de la Ciencia y la Tecnología con una programación divulgativa que se desarrolla entre este martes y el día 20 de noviembre en las provincias de Salamanca, León, Valladolid y Soria.

La iniciativa contempla conferencias, talleres prácticos, visitas guiadas y una yincana científica con el fin de acercar la labor investigadora a públicos de todas las edades y dar a conocer las principales líneas de trabajo en la comunidad.

La Delegación del CSIC ha comenzado hoy en Valladolid su colaboración en el ciclo de conferencias '¿Qué sabemos de...?', que se celebra también los días 10 y 17 de noviembre en el Museo de la Ciencia de la capital. En estas sesiones, especialistas de la entidad abordarán cuestiones vinculadas a los llamados 'superalimentos', los efectos saludables del aceite de oliva y la comunicación bacteriana, todas ellas con acceso libre hasta completar el aforo disponible.

Por su parte, los centros del CSIC en Salamanca concentran varias actividades especializadas entre las que figura una jornada de puertas abiertas en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) el 6 de noviembre, orientada a estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y universitarios.

Asimismo, el Centro de Investigación del Cáncer ha organizado del 9 al 13 de noviembre la propuesta 'Ratones y medicina', que incluye debate bioético y visitas al animalario, mientras que el Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG) concluirá los días 19 y 20 con visitas y una yincana de resolución científica para mayores de doce años.

En Valladolid, el Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) ha programado actividades del 10 al 12 de noviembre para acercar la biomedicina a escolares mediante extracción de ADN, el análisis de la actividad cerebral y talleres interactivos.

De forma paralela, el Centro para la Calidad de los Alimentos del INIA-CSIC, ubicado en Soria, celebrará el 12 de noviembre el taller 'Llena tu plato con Ciencia', dirigido a usuarios de la Fundación APIP-ACAM con mediciones de azúcares y pautas de nutrición saludable.

La programación forma parte de las acciones anuales que el CSIC promueve a nivel estatal durante el mes de noviembre para incentivar el interés ciudadano por el conocimiento científico. Con este despliegue de formatos y temáticas, los centros buscan ofrecer un canal de contacto directo entre la sociedad y el personal investigador y técnico que desarrolla los proyectos en el territorio autonómico.