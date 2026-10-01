Agentes mediomabientales de León se plantan y no harán guardias desde el 12 de octubre

LEÓN, 1 (EUROPA PRESS)

Representantes de las organizaciones sindicales CSIF, UGT, Apamcyl-Uscal y CCOO han celebrado este jueves una asamblea en León para determinar las medidas que se van a llevar a cabo en coordinación con el resto de provincias de la Comunidad con el fin de que la Junta de Castilla y León deje de "pisotear" sus derechos "de una vez por todas" y, en este contexto, han demandado, entre otras cuestiones, un nuevo decreto de incendios y la apertura de una negociación por parte de la Administración autonómica.

Así, los agentes ambientales de León han acordado por unanimidad en la asamblea no realizar más guardias de incendios a partir del próximo día 12 de octubre y con carácter indefinido. La decisión, según han acordado los asistentes, se mantendrá hasta que se produzcan cambios en la situación del colectivo y se reconozcan sus derechos.

La agente medioambiental y delegada de CSIF Sara Mateos ha señalado que se "ignora" la ley nacional que ampara al sector desde hace casi dos años; se incumple estatuto básico del empleado público desde hace más de 20 años y el sistema de guardias de incendios no tiene capacidad de respuesta, por lo que resulta necesaria una nueva normativa en incendios forestales que se adapte a 2026. "La última gran jugada de la Junta de Castilla y León es decirnos en octubre, cuando ha terminado el verano, cuántas guardias de incendio tenemos y cuánto vamos a cobrar por ellas. Es decir, primero trabajamos y luego nos dicen en qué condiciones hemos trabajado", ha añadido.

Al respecto, ha reprobado que la orden de guardias --que determina cuántos turnos de 24 horas hay para que haya personal disponible para acudir a un incendio forestal-- se establezca después de que pase el verano, al igual que las cuantías retributivas, por lo que los agentes no saben cuánto cobrarán hasta que no han hecho el trabajo, lo que supone "uno de los múltiples desprecios que hace la Junta de Castilla y León a los agentes medioambientales".

En cuanto al decreto de guardias de incendios, ha concretado que es de hace más de 20 años; se negoció durante dos años, pero la Junta hizo una propuesta "inaceptable" con la que se pretendía que se realizaran las guardias "a mitad de precio y sin un calendario prefijado", por lo que no fue aceptado y dos años después el colectivo está a la espera de recibir una nueva propuesta. "No estamos pidiendo nada más que lo que nos corresponde", ha sentenciado.

Para los representantes del colectivo es necesario que se cumplan sus derechos: "la Junta tiene que reconocernos ya de una vez por todas, cumplir la legalidad y que se acabe esta situación de una vez", ha apostillado.

La situaciones de riesgo que padece el sector, ha apuntado, se muestran en sucesos como el ocurrido ayer en Fasgar (León), donde un operario falleció tras despeñarse con la maquinaria que manejaba por la ladera de una pista forestal mientras realizaba sus labores habituales. La delegada de CSIF ha lamentado profundamente su pérdida, a la que se ha referido como un suceso "dramático" y ha agregado que "no es ni la primera ni la última vez" que se dan situaciones de este tipo. "Tienen que reconocer la peligrosidad de las funciones que se realizan", ha sostenido.

Por su parte, el responsable de Medio Ambiente de UGT en Castilla y León, Ricardo Vallecillo, ha puesto de manifiesto que queda demostrado --sobre todo tras el accidente mortal de ayer en Fasgar-- que la Junta "no está haciendo bien su trabajo" en lo que respecta a la seguridad de los operarios y a la actualización de la normativa.

"ES HORA DE SENTARSE A NEGOCIAR"

"Creo que ya es hora de sentarse a negociar", ha resuelto, para a continuación lamentar que el año pasado se llevasen a cabo once reuniones para intentar llegar a un acuerdo sobre el decreto y el resultado haya sido "la nada". "Creo que tenemos que dejar de ser unos apagacunetas y empezar a definir un proyecto de extinción de incendios, de grandes incendios forestales", ha recalcado.

En la misma línea se ha pronunciado Guillermo Sierra, agente medioambiental y representante del sindicato Apamcyl-Uscal, que ha hecho hincapié en la necesidad de contar con un nuevo decreto de incendios que ampare a los trabajadores y una ley de agentes medioambientales autonómica, así como una orden de incendios que establezca claramente las horas de trabajo: "Exigimos y reclamamos a la Junta es que se siente a negociar; que se abran mesas de negociaciones y que se tomen unos plazos y unos compromisos fehacientes, no simplemente que sea todo borrajas y castillos en el aire", ha resumido.

Finalmente, Cándido Andrés, agente medioambiental y delegado de CCOO, ha hecho referencia al "hartazgo" de los trabajadores del sector después de que no se haya avanzado durante años en la mejora de la profesionalidad del colectivo, las condiciones jurídicas y la seguridad en el desempeño de sus funciones. La Administración es, según ha asegurado, "un muro" que no avanza ni se adapta a los nuevos retos mientras el mundo evoluciona.

-. Firma: TLA .-