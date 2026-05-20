Cuarenta coordinadores de comunidades de España e Hispanoamérica abordan en Soria sus programas de Educación Responsable

De izda a dcha, Alfredo de Pablo, Carmen Esteras y Javier Magdaleno en la inauguración del Encuentro de Educación Responsable en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuarenta coordinadores de varias comunidades autónomas de España y de Hispanoamérica se cita este martes en Soria en el Encuentro de Coordinadores Generales de Educación Responsable para poner en común qué programas que funcionan en cada territorio.

El director provincial de Educación de Soria, Alfredo de Pablo; el jefe de servicio de la Dirección General de Innovación de la Consejería de Educación, Javier Magdaleno, y la directora del Centro Superior de Formación Profesorado, Carmen Esteras, han estado en la inauguración en el Aula Magna Tirso de Molina de Soria.

Magdaleno se ha referido a este "proyecto muy global e interdisciplinar que promueve el fomento de la creatividad y el bienestar emocional de tanto de los docentes, del alumnado, como de la comunidad educativa en general, en colaboración con la Fundación Botín de Hispanoamérica".

En España participan colegios de Cantabria, Madrid, La Rioja, Navarra, Galicia, Murcia, Castilla y León, Aragón, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Además, la extensión internacional se sitúa en Uruguay, con el apoyo de la Asociación Civil Emocionarte y Plan Ceibal; Chile, de la mano de la Corporación Adelanto Amigos de Panguipulli; México, Perú y tres países en Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, con el impulso de la Fundación Terra y Argentina.

Se trata de un encuentro internacional que cada año se celebra en una comunidad autónoma de un país hispanoamericano y donde ya participan 120 centros de Castilla y León de los 1.280, con trece nuevos este curso escolar.

"Vemos que hay un impacto muy positivo en el alumnado, los docentes, en la comunidad educativa con este proyecto, con lo cual consideramos como un proyecto de referencia a nivel autonómico porque va en consonancia con la línea estratégica de la Consejería", ha subrayado Magdaleno.

En este sentido, se ha referido a "la formación del profesorado, la innovación educativa, la promoción de la creatividad y la libertad emocional y también la internacionalización".

Asimismo, ha avanzado que se ha iniciado una estancia de observación de seis docentes cada curso escolar de diferentes centros de Castilla y León para hacer una estancia de diez días en México para que aprendan de esa realidad educativa en Hispanoamérica.

"Abrirnos a Hispanoamérica, no solo aprendemos de ellos sino también exportamos la marca Castilla y León al mundo, en este caso a Hispanoamérica", ha recalcado.

Magdaleno también ha anticipado que, dentro de diez días 600 alumnos participarán en León en un coro de las emociones como otra de las actividades vinculadas al programa de Educación Responsable.

EDUCCIÓN RESPONSABLE

Educación Responsable es un programa pionero e innovador, creado e impulsado por la Fundación Botín, que promueve el desarrollo emocional, social y creativo de niños y jóvenes de entre tres y 16 años, potenciando su talento y creatividad para ayudarles a ser autónomos, competentes, solidarios y felices.

A través de una serie de recursos educativos basados en distintas disciplinas creativas, como la literatura, la música o las artes plásticas y visuales, se han desarrollado más de mil situaciones de aprendizaje para trabajar en las distintas áreas curriculares a partir del trabajo con docentes, alumnado y familias.

El programa Educación Responsable ayuda al alumnado a conocerse y confiar en sí mismos, comprender a los demás, reconocer y expresar emociones e ideas, desarrollar el autocontrol, aprender a tomar decisiones responsables, valorar y cuidar su salud, mejorar sus habilidades sociales y desarrollar su capacidad creativa.