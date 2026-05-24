Archivo - El Cuarteto Quiroga cierra este lunes el XIV Ciclo de Música de Cámara y Solistas en el Teatro Liceo de Salamanca - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo de Salamanca acogerá este lunes, 25 de mayo, el último concierto del XIV Ciclo de música de cámara y solistas, que correrá a cargo del Cuarteto Quiroga, uno de los cuartetos de cuerda "más dinámicos y singulares de su generación" que interpretará, en esta ocasión, obras de Juan Crisóstomo de Arriaga, Anton Webern y Johannes Brahms.

El grupo, formado en 2003, toma su nombre del violinista gallego Manuel Quiroga, uno de los más destacados intérpretes de cuerda de la historia musical de España, según ha apuntado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Sus integrantes, Aitor Hevia (primer violín), Cibrán Sierra (segundo violín), Josep Puchades (viola) y Helena Poggio (violonchelo), estudiaron con Rainer Schmidt en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, con Walter Levin en la Musikakademie de Basilea y con Hatto Beyerle en la Academia Europea de Música de Cámara, y otras de sus influencias artísticas más importantes son György Kurtág, András Keller o Eberhard Feltz.

El cuarteto está "fuertemente comprometido" con la enseñanza de la música de cámara, por lo que son profesores en la Universität Mozarteum Salzburg, Musikene, la Escuela Reina Sofía y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, e invitados regularmente a dar clases magistrales en universidades y conservatorios de música de toda Europa, Australia, Estados Unidos y América Latina.

Asimismo, el Cuarteto Quiroga ha sido elogiado por The New York Times por sus "exquisitas y frescas interpretaciones" y aclamado internacionalmente por la crítica y el público por "su personalidad única, así como por su enfoque audaz y original" al abordar el repertorio para cuarteto de cuerda.

Por otra parte, han sido ganadores del Premio Nacional de Música 2018, el Premio Ojo Crítico de RNE y galardonados en los principales concursos internacionales (Burdeos, Paolo Borciani, Ginebra, Pekín, Fnapec- París, Palau Barcelona) en 2013.

Durante varias temporadas, el Cuarteto Quiroga se convirtió en el primer y único conjunto en residencia en el Palacio Real de Madrid a cargo del cuarteto de Stradivarius decorados de la colección palatina.

Además, es habitual de las salas "más prestigiosas del escenario internacional", como la Pierre Boulez Saal, Konzerthaus y Philharmonie en Berlín, Wigmore Hall Londres, The Frick Collection y Lincoln Center en Nueva York, DaCamera en Los Ángeles, National Gallery of Art de Washington DC o la Concertgebouw de Ámsterdam, entre otras.

Este cuarteto también colabora regularmente con compositores actuales, mediante la presentación y grabación de nuevas creaciones para establecer "un diálogo constante entre tradición y música nueva".

Asimismo, ha estrenado obras de destacados compositores como Peter Eötvös, Jörg Widmann, Cristóbal Halffter, Jose María Sánchez-Verdú, Jonathan Dove, Antón García-Abril o Jose Luis Turi.

Las entradas para el concierto de este lunes tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo, en la Torre de los Anaya y en www.ciudaddecultura.org