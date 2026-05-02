Cuatro afectados por humo en el incendio de una vivienda en Barrio de Arriba (Ávila)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ÁVILA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado afectadas por inhalación de humo como consecuencia del incendio registrado en una vivienda en la localidad abulense de Barrio de Arriba, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en torno a las 14.30 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de un incendio en una vivienda, con abundante humo, originado al parecer en la chimenea y extendido posteriormente al tejado.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de Ávila, que se han desplazado hasta el lugar para intervenir en la extinción del fuego.

Una vez en el lugar, la Guardia Civil ha solicitado asistencia sanitaria para varias personas afectadas por el humo, por lo que se ha avisado a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico y personal del Punto de Atención Continuada del centro de salud de Muñana.

Finalmente, los servicios sanitarios han atendido a cuatro personas, una mujer de unos 80 años en el lugar, mientras que dos varones de unos 25 y 50 años y una mujer de unos 30 han sido trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Ávila.