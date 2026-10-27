Cuatro detenidos por dos empadronamientos ficticios en Palencia

Imagen de la investigación policial en Palencia - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido detenidas en el marco de dos investigaciones desarrolladas por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras por su presunta implicación en delitos de falsedad documental y favorecer la inmigración irregular, ha informado la Policía Nacional.

En concreto, las investigaciones permitieron detectar dos presuntos casos de empadronamiento ficticio en domicilios de Palencia. En ambos, una persona habría obtenido la inscripción en el padrón municipal sin residir realmente en la vivienda declarada, con la presunta colaboración de los propietarios de los inmuebles, que habrían facilitado dichas inscripciones.

La Policía ha informado de que las diligencias también recogen entregas de dinero relacionadas con estas gestiones.

Como resultado de las investigaciones, fueron detenidas cuatro personas, dos por su presunta implicación en delitos de falsedad documental relacionados con la documentación utilizada para acreditar los empadronamientos y otras dos por su presunta implicación en delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, al haber facilitado presuntamente que otras personas obtuvieran la inscripción padronal en viviendas en las que no residían realmente.

Las detenciones se practicaron los días 6 y 19 de octubre y las diligencias policiales fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palencia para la continuación de las actuaciones judiciales correspondientes.

La Policía ha explicado que la investigación ha contado con la colaboración de la Fiscalía de Extranjería, la Policía Local y el Ayuntamiento de Palencia, a través de los servicios municipales competentes en materia de padrón.

Las mismas fuentes han destacado que la coordinación entre las instituciones implicadas y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras permitió contrastar la información disponible y comprobar las circunstancias de los domicilios declarados y han recordado que continúan trabajando para detectar y perseguir posibles irregularidades documentales relacionadas con la extranjería, en colaboración con las administraciones y organismos competentes.