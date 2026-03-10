Cuatro detenidos y dos investigados por vender droga en Íscar (Valladolid) y Cuéllar (Segovia)

1067460.1.260.149.20260310103448 Droga y objetos incautados en la operación antidroga desarrollada en Íscar (Valladolid) y Cuéllar (Segovia). - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo dedicado a la venta de droga en Íscar (Valladolid) y Cuéllar (Segovia) con la detención de cuatro personas de nacionalidad extranjera que han ingresado en prisión y la investigación de otras dos.

La actuación, en la que se han intervenido 370 gramos de cocaína y más de seis kilos de hachís, ha permitido desarticular cuatro puntos de venta de droga, tres ubicados en Íscar y uno en Cuéllar, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

La operación, denominada 'Haciscava', se ha desarrollado tras investigaciones que permitieron constatar la existencia de cuatro puntos muy activos de venta de sustancias estupefacientes (ahora desarticulados), con gran afluencia de consumidores, tres de ellos situados en la localidad de Íscar y uno en la localidad de Cuéllar, coincidiendo estos con los lugares donde finalmente se practicaron las detenciones.

En concreto, la Guardia Civil llevó a cabo cuatro registros el pasado 4 de marzo, uno de ellos en Cuéllar, donde se realizó la mayor aprehensión de droga y donde residía el presunto líder del grupo criminal, quien suministraba la droga al resto del integrantes.

Durante los registros, se localizaron útiles de pesaje y material destinado a la preparación y distribución de dosis, tales como envases y sistemas de cierre.

INCAUTACIONES

En el marco de la operación se intervinieron 370 gramos de cocaína, más de 6 kilogramos de hachís en placas, más de 5.000 euros en efectivo y un vehículo presuntamente utilizado para la actividad delictiva que ha quedado a disposición de la autoridad judicial.

Los investigadores estiman que el valor de las sustancias estupefacientes intervenidas en el mercado ilícito al por menor habría superado los 100.000 euros.

Ninguno de los detenidos ni de los investigados contaba con antecedentes por hechos de la misma naturaleza. Los cuatro detenidos, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, han ingresado en prisión provisional.