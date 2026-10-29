Cuatro detenidos por robo de cable de cobre y daños por valor 100.000 euros en una nava de Magaz (Palencia)

Un coche de la Guaardia Civil. - SUB GBNO EN PALENCIA

PALENCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia, dentro del marco de la Operación Tablase, ha detenido a cuatro personas e investigado a una más en las localidades de Valdemoro y Pamplona como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas en una nave industrial de Magaz.

Los hechos se produjeron el pasado mes de abril, cuando una nave del polígono de la localidad palentina de Magaz de Pisuerga, sufrió un robo de cable de cobre, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobieno.

Las instalaciones afectadas sufrieron una falta de fluido eléctrico, por lo que su personal de mantenimiento, al acudir al lugar para analizar qué había ocurrido, descubrió que las puertas de acceso estaban abiertas.

Asimismo, comprobaron que los cables de dos alternadores habían sido cortados al igual que el cableado del servidor de las cámaras de videovigilancia, para asegurarse evitar ser identificados. Los supuestos autores sustrajeron la totalidad del cableado de alimentación, dejando a la fábrica sin corriente eléctrica.

El valor del cobre y los grandes daños ocasionados, superan el valor de los 100.000 euros.

Tras largas investigaciones, agentes de la Guardia Civil lograron identificar a los supuestos autores, que han sido detenidos. Las diligencias han quedado a disposición del juzgado correspondiente.