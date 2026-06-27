Cuatro heridos, entre ellos un menor, en el vuelco de un turismo en Fresno de la Fuente (Segovia)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

SEGOVIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 50 años, dos varones de unos 40 y un menor de unos 15 años resultaron heridos el viernes en el vuelco de un turismo en el kilómetro 124 de la autovía A-1, en sentido Burgos, a la altura de Fresno de la Fuente (Segovia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20.48 horas del viernes, cuando la sala de operaciones del 112 recibió varias llamadas que alertaban del accidente, donde al menos tres personas habían resultado heridas, y una de ellas se hallaba además atrapada dentro del vehículo.

El 112 dio aviso del accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Segovia, a los Bomberos de la Diputación de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil, una unidad enfermerizada de emergencias y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el persona sanitario de Sacyl atendió finalmente a una mujer de unos 50 años, dos varones de unos 40 y un menor de unos 15 años, a quienes se trasladó más tarde en las tres ambulancias al hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.

Los bomberos de la Diputación, por su parte, intervinieron para rescatar a una de las personas heridas y realizaron tareas de apoyo.