Cuatro investigados por vertido y enterramiento de sal y pieles saladas que afectó de 100 ejemplares de olmo

Imagen del vertido de sal - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la Operación "FOURSE", ha procedido a la investigación de cuatro personas por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente tras llevar a cabo un vertido y enterramiento de sal y pieles saladas procedentes de una empresa dedicada al curtido de las pieles.

Los hechos se remontan al mes de junio de 2024 cuando el SEPRONA tuvo conocimiento, a través de la Guardería de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), de un posible enterramiento de sales y pieles en la zona de servidumbre del arroyo conocido como 'Zanja los Patos' a su paso por un polígono industrial de un municipio del alfoz de Valladolid.

El Equipo del SEPRONA de Valladolid procedió a la comprobación de los hechos y a realizar una toma de muestras del agua del citado arroyo, así como de la tierra de la ribera del mismo. Las muestras fueron enviadas al Equipo del Grupo de Periciales de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de Madrid, y la analítica constató la existencia de "graves daños" al medio ambiente al haber sido afectados más de 100 ejemplares de olmo común o negrillo.

Tras diversas pesquisas e investigaciones policiales, análisis de diversa documentación e información, se llegó a la conclusión de que los responsables del vertido eran los propietarios de una nave adyacente al vertido donde se estaba realizando una actividad de tratamiento curtido de pieles de ovino y bovino en bruto mediante salado que no realizaron la gestión de los residuos correctamente, "y por el contrario, los enterraron directamente y depositaron en la zona de servidumbre del arroyo".

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Tribunal de Instancia Sección de Instrucción de Valladolid.