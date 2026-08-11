Cuatro jóvenes investigados, uno de ellos menor, por el hurto de una motocicleta en Cigales (Valladolid) - GUARDIA CIVIL

CIGALES (VALLADOLID), 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido e investigado a cuatro jóvenes, uno de ellos menor, como presuntos autores de un delito de hurto de vehículo a motor, tras localizar en la localidad de Cigales (Valladolid) una motocicleta que había sido sustraída días antes en el mismo municipio y cuyo color había sido modificado.

Las actuaciones se iniciaron el pasado 4 de agosto, cuando agentes del Instituto Armado fueron requeridos por el Centro Operativo de Servicios (COS) y por varios vecinos de Cigales ante las molestias provocadas por el ruido de una motocicleta que circulaba de madrugada por las calles de la localidad.

Tras las primeras gestiones, los efectivos policiales localizaron el inmueble donde se guardaba el vehículo e intervinieron la motocicleta cuando varios jóvenes se disponían a sacarla de un garaje. En ese momento, un cuarto implicado que conducía el vehículo emprendió la huida a gran velocidad sin poder ser interceptado en un primer instante.

Las investigaciones posteriores permitieron determinar el domicilio de este cuarto individuo, quien fue localizado el pasado 6 de agosto e investigado en dependencias policiales por su presunta participación en los hechos. Asimismo, durante la intervención se comprobó que uno de los jóvenes detenidos, residente en la vivienda del garaje, tenía en vigor una requisitoria de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por un Tribunal de Valladolid, por lo que ha sido puesto a disposición judicial y se ha decretado su posterior ingreso en penal.