Cuca Gamarra denuncia que el Gobierno ataca y desprestigia el Poder Judicial para "intentar tapar así sus vergüenzas"

SALAMANCA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha denunciado este martes que el Gobierno del Partido Socialista "en vez de dedicarse a gobernar están dedicados única y exclusivamente a atacar y a desprestigiar al Poder Judicial con el objetivo de intentar tapar así sus vergüenzas, de intentar tapar así la corrupción que les acorrala, la corrupción con la que nos han esquilmado a todos los españoles lo que es de todos, es decir, lo que nos han quitado, lo que nos han robado", ha subrayado.

En su visita al Colegio de Abogados y al de Procuradores de Salamanca, Gamarra ha incidido en que la Justicia "está siendo atacada un día tras otro por el Congreso el Consejo de Ministros, por los propios ministros" que responden así ante "la acción de la Justicia contra la corrupción del Gobierno del Partido Socialista y de los miembros de la familia del presidente del Gobierno, frente a la cloaca del propio Partido Socialista".

La política logroñesa ha destacado "la importancia que tiene la Justicia", ya que ha subrayado que "significa democracia, significa Estado de Derecho".

"Sin ella, evidentemente es imposible que podamos gozar de ese marco qué significa la democracia en su conjunto, las libertades y los derechos", ha recalcado.

Además, Gamarra ha incidido en que "la Justicia, para que sea Justicia, necesitamos que en España cumpla tres requisitos", que ha indicado que son la agilidad y cercanía al ciudadano; la independencia y, por último, la seguridad jurídica.

"Cuando hablamos de una justicia ágil tenemos que referirnos al efecto que está teniendo la famosa ley de eficiencia, la 'Ley Bolaños'", ha dicho Gamarra, que "lejos de generar eficiencia en el acceso a la Justicia, se puede llamar la ley de la ineficiencia", ha indicado la popular.

"Donde la justicia funcionaba, estamos viendo cómo se está generando un caos", ha añadido.

En definitiva, Gamarra ha denunciado que "desde la soberbia, el ministro de Justicia no solo está tergiversando los datos, sino que además desde esta soberbia se niega a corregirlo, a llevar a cabo las reformas que desde el propio Congreso de los Diputados hemos exigido una mayoría parlamentaria y es que se reformen los MASC (Método Adecuado de Solución de Controversias), que dejen de ser obligatorios en el ámbito de familia y de menores, de los desahucios, de la propiedad horizontal, de los procedimientos moratorios "porque al final ahí lo que se está generando es el caos", ha señalado la diputada.

El segundo de los requisitos es, a juicio de Gamarra, "una Justicia independiente. Una independencia que tiene que partir como una máxima que es incuestionable por el respeto desde el poder Ejecutivo y desde el poder Legislativo al poder Judicial".

"Si hoy la Justicia investiga y esas causas afectan al Gobierno, hay que respetar todas esas investigaciones, todos esos indicios y hay que dejar que la Justicia ejerza su labor", ha añadido.

Por último, ha indicado Cuca Gamarra, "hace falta una seguridad jurídica, es decir, leyes que permitan saber a qué atenernos todos", algo que considera que "hoy a través de los reales decretos está en cuestión".

"Porque se aprueban reales decretos que están en vigor un mes, porque no hay una mayoría parlamentaria para poderlos ratificar. Y eso es una inseguridad jurídica que es perjudicial para todos", ha lamentado.