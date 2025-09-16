El Cupón Diario de la ONCE reparte en Zamora 710.000 euros

ZAMORA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha dejado en Zamora 710.000 euros en premios, con un boleto agraciado con los 500.000 euros del premio mayor y otros seis cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo celebrado este lunes, 15 de septiembre.

El vendedor de la ONCE Carlos Hernández fue quien ha repartido la suerte desde su quiosco ubicado en la Plaza de la Constitución. En total, ha vendido cinco de los cupones premiados en formato 'preimpreso' y otros dos a través del terminal de punto de venta.

Según han informado a Europa Press fuentes de la organización, el cupón del lunes, dedicado a la joyería artesanal andaluza, también ha dejado premios importantes en localidades de Andalucía, Canarias, Cataluña, Euskadi y Región de Murcia.