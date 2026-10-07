Cúpula del Milenio acoge desde el viernes el encuentro Craftinnova, con 40 actividades de artesanía, diseño y tecnología

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cúpula del Milenio de Valladolid acoge este viernes y el sábado la VI edición del Encuentro Internacional de Oficios Artísticos e Innovación, Craftinnova, organizado por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL) en colaboración con el Ayuntamiento.

Durante una jornada y media, la ciudadanía, profesionales y estudiantes podrán participar sin inscripción en una cuarentena de propuestas sin coste entre talleres, charlas cortas y mesas de debate. La cita abrirá sus puertas este viernes a las 10.00 horas con la inauguración oficial y la entrega de su galardón anual.

El acto de apertura contará con las intervenciones del concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, y del presidente de FOACAL, Miguel Ángel Tapia. En esa misma sesión matinal se entregará el III Premio Craftinnova al Talento Joven, dotado con 500 euros y diploma, que este año ha ampliado su convocatoria a candidaturas de Zaragoza, Valencia y Olot, junto a las de Castilla y León. Asimismo, la sesión inicial reunirá a docentes y alumnos de Escuelas de Arte de ocho provincias castellano-leonesas con el fin de conectar la enseñanza con la práctica sectorial.

Bajo la divisa 'Hibridaciones. Artesanía conectiva', la presente edición profundizará en las posibilidades de la innovación cuando se cruzan diferentes materias, técnicas y disciplinas. Las actividades programadas pondrán en relación ámbitos como la alfarería con la impresión en tres dimensiones, la escultura con la realidad virtual o la artesanía tradicional con los videojuegos y la creación audiovisual. De este modo, los procesos de fabricación digital y las herramientas actuales convivirán con los conocimientos tradicionales.

El programa divulgativo consta de 20 talleres prácticos de hora y media de duración enfocados a disciplinas como el tejido, la encuadernación, el 'collage' o la porcelana en tres dimensiones, con acceso libre según el aforo.

En paralelo se desarrollarán 17 ponencias de 20 minutos orientadas a la presentación de experiencias sobre nuevos materiales, sostenibilidad o patrimonio, además de tres mesas de debate centradas en las relaciones entre la ilustración, las industrias del videojuego y los oficios artesanales.

Esta sexta edición supone el retorno del evento tras su anterior convocatoria de diciembre de 2024 en el recinto ferial vallisoletano, trasladando su sede a la Cúpula del Milenio para favorecer una dinámica participativa. Los asistentes podrán confeccionar su propio itinerario de manera flexible durante los horarios de apertura, fijados el viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y el sábado de 10.00 a 14.00 horas.