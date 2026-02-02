C.Valenciana, Andalucía, CyL, C-LM y Murcia crecieron en el cuarto trimestre de 2025 por encima de la media, según AIReF

Archivo - Billetes y monedas, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El uso del dinero en efectivo sigue disminuyendo con tan solo dos de cada diez personas eligiéndolo como método de pago habitual. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Las economías de Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia crecieron por encima de la media nacional (0,8%) en términos intetrimestrales durante el cuarto trimestre del año 2025, de acuerdo con los datos publicados este lunes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El organismo independiente que dirige Cristina Herrero ha publicado la estimación del Producto Interior Bruto (PIB) de las comunidades autónomas (CCAA) para el cuarto trimestre de 2025 mediante la Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB, creada por la institución.

Estas estimaciones se realizan una vez el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato de avance trimestral del PIB de España. Así, el pasado 30 de enero de 2026 se publicó el dato correspondiente al cuarto trimestre del año, que apunta a que la economía española creció un 0,8%, dos décimas más que en el trimestre anterior.

Como ya se ha mencionado anteriormente, las economías de Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia crecieron por encima de la media nacional. Concretamente, la primera registró una evolución de su PIB del 1% en términos intertrimestrales, mientras que Andalucía y Castilla y León fue del 0,9% y el resto del 0,8%.

Por su parte, las comunidades de Madrid y Extremadura crecieron exactamente igual que la media nacional, un 0,8% en términos intertrimestrales.

Por debajo de la media, las economías de Galicia, Aragón, Cataluña, Baleares y Canarias crecieron un 0,7%, mientras que las de La Rioja, Asturias, País Vasco, Cantabria y Navarra registraron una evolución intertrimestral del 0,6%.

VALENCIA TAMBIÉN EL MAYOR CRECIMIENTO INTERANUAL

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB nacional se situó en el cuarto trimestre en el 2,6%, dos décimas menos que en el trimestre anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a las comunidades, la AIReF ha calculado que, en términos interanuales, se observa que Comunidad Valenciana es la región que presenta el mayor crecimiento del PIB (3,2%), seguida de Andalucía (2,9%) y Comunidad de Madrid (2,9%), mientras que Castilla y León, Cataluña y La Rioja alcanzan un incremento del 2,7.

Por el contrario, el incremento más débil se registra en Asturias, con una tasa de variación del 1,8%, seguida de Asturias (1,9%). A continuación se sitúan Navarra, Aragón y País Vasco, todas con un crecimiento del 2%.