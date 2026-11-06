CyL actualizará el Plan de Lectura e implantará planes de matemáticas respaldados por 52 mentores

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación actualizará el Plan de Lectura y extenderá la implantación progresiva de un Plan de Matemáticas en cada centro educativo tras analizar los diagnósticos aportados por evaluaciones internacionales como PISA y PIRLS.

"Nuestra actuación se centrará en tres prioridades: que los alumnos comprendan lo que leen, consoliden su competencia matemática y estén preparados para desenvolverse en una sociedad digital y global", ha detallado durante su exposición de las cuentas de su departamento para el ejercicio de 2027.

La titular del departamento, María del Valle Ares, ha apuntado que el Plan de Lectura contará con 3,1 millones e incluirá nuevas actuaciones pedagógicas como 'Horas de Historia' o 'Biblioterapia', mientras que el Plan de Matemáticas dispondrá de 4,6 millones procedentes de fondos autónomos y finalistas.

Como medida de apoyo a ambas iniciativas, la responsable autonómica ha anunciado la contratación de 52 mentores especializados -26 centrados en la competencia lectora y 26 en la competencia matemática- distribuidos entre las nueve provincias de Castilla y León para acompañar a los centros en la aplicación de las actividades.

En este contexto, la titular de la Consejería ha señalado que el Programa para la Mejora del Éxito Educativo, dotado con 2,1 millones de euros, incorporará una medida de refuerzo en sexto de Educación Primaria para facilitar la transición hacia la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), al tiempo que se mantendrán las actividades de refuerzo vespertino en municipios de menos de 1.000 habitantes.

En el ámbito rural, Valle Ares ha destacado la consolidación del Proyecto de Innovación Educativa 'La escuela rural, una escuela de vida', una iniciativa "pionera" que cuenta ya con la participación de 54 centros y que promueve la transformación de los espacios escolares convirtiendo el entorno en aula.

Asimismo, ha apostado por reforzar el acceso a programas de éxito educativo en Lengua y Matemáticas, con apoyo al transporte cuando sea necesario, y se mantendrán los coeficientes correctores en becas y ayudas para las familias de los pueblos.

Dentro de esta red rural, la Administración autonómica impulsará los Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIE) con la creación de dos nuevos espacios en las provincias de Salamanca y Valladolid, que se sumarán a los diez existentes.

Para la implementación de su plan pedagógico se han asignado 150.000 euros, cuantía que se añadirá a las partidas destinadas a mantenimiento, transporte y comedor, según ha detallado.

En cuanto al reconocimiento del rendimiento y la evaluación, la Consejería ha asignado más de 300.000 euros a la promoción del talento y el mérito a través de los Premios Extraordinarios de ESO y Bachillerato, los Premios de Investigación e Innovación, los Campus de Profundización Científica y Humanística y las olimpiadas académicas.

De forma paralela, se han presupuestado 395.000 euros para la participación en evaluaciones educativas nacionales e internacionales, así como en pruebas de diagnóstico y de programas educativos.

FORMACIÓN DOCENTE

Por último, en la línea de formación del profesorado, el departamento autonómico ha fijado una dotación de cerca de 2,5 millones de euros, situando la media de Castilla y León en 79,6 horas por docente frente a las 65,9 horas de la media nacional, con una participación del 95 por ciento de la plantilla.

"Ninguna reforma educativa tendrá éxito si no cuenta con docentes bien formados, motivados y dotados de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos actuales", ha apostillado.

Además de mantener las áreas de innovación, competencia digital, internacionalización y diversidad, la Consejería ha incorporado el bienestar emocional como quinta línea estratégica y ha puesto en marcha la nueva sede del Centro Superior de Formación del Profesorado en la Cúpula 5 de la Ciudad de la Energía de Soria.

"Esta nueva infraestructura está llamada a convertirse en un referente nacional en investigación, innovación y formación docente, reforzando el liderazgo de Castilla y León en este ámbito", ha finalizado.