CyL, entre las CCAA con menor gasto medio por persona en 2025, con 14.097 euros, 31 euros más que la media

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se ha situado entre las comunidades autónomas con menor gasto medio por persona en el año 2025, con un total de 14.097 euros, un 0,8 por ciento más que en 2024 cuando se alcanzaron los 13.974 euros, aumento inferior a la media que subió un 3,2 por ciento, según los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) publicada este jueves por el INE y recogida por Europa Press.

Las comunidades autónomas con mayor gasto medio por persona en el año 2025 fueron País Vasco (16.642 euros) y Comunidad de Madrid (16.124). Por el contrario, Andalucía (12.197 euros), Extremadura (12.346) y Región de Murcia (12.408) registraron los menores gastos medios por persona.

No obstante, Castilla y León supera en 31 euros la media de gasto medio por persona en España, con 14.066.

En total, el gasto medio por hogar en Castilla y León aumentó un 0,6 por ciento en 2025 hasta los 31.633,37 euros, frente a 35.101 euros en España donde ha crecido un 3,1 por ciento.