CyL colabora en la celebración de una jornada técnica sobre el desarrollo de centrales hidroeléctricas reversibles

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Minas de la Universidad de León (ULE) acogerá el próximo 30 de septiembre la jornada técnica INNOVAMIN'26, dedicada a analizar los retos que plantea el diseño y la ejecución de centrales hidroeléctricas reversibles, una tecnología de almacenamiento energético a gran escala que cobra especial relevancia en el contexto de crecimiento de las energías renovables, una cita que cuenta con la colaboración del Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN).

El encuentro se celebrará en el Paraninfo Gordón Ordás del Edificio El Albéitar y reunirá a técnicos y profesionales de empresas constructoras y mineras, ingenierías, administraciones públicas y entidades vinculadas a la energía, la obra subterránea, la geotecnia y el agua.

La jornada está planteada fundamentalmente desde la perspectiva de la técnica minera necesaria para abordar las instalaciones subterráneas de estas infraestructuras, con especial atención a la excavación de túneles, pozos y cavernas, los riesgos geológicos y el control de las vibraciones.

Las centrales hidroeléctricas reversibles permiten almacenar energía mediante el bombeo de agua desde un embalse inferior a otro situado a mayor altura cuando existe disponibilidad de electricidad y recuperar posteriormente esa energía mediante el turbinado del agua. Se trata de una tecnología especialmente adecuada para el almacenamiento a gran escala, con rendimientos globales de ciclo completo que habitualmente se sitúan entre el 70 y el 85 por ciento y una vida útil superior a los 50 años.

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE DISEÑO

Uno de los principales contenidos de la jornada será la presentación de la 'Guía de Diseño y Ejecución de Centrales Hidroeléctricas Reversibles', elaborada bajo la dirección de Carlos López Jimeno, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del comité organizador.

La publicación, de más de 300 páginas, está dirigida a profesionales, empresas y entidades relacionadas con el sector energético y de las infraestructuras y reúne criterios técnicos sobre el diseño y ejecución de este tipo de instalaciones.

El programa incluye también ponencias sobre el diseño y construcción de cavernas, la excavación de pozos en centrales hidroeléctricas, la ejecución de la central de San Esteban II, la tramitación de instalaciones de almacenamiento hidráulico y el papel de la Administración en relación con la obra subterránea y la normativa minera.

Asimismo, se abordarán los riesgos geológicos, las nuevas tecnologías mineras aplicadas a operaciones subterráneas, la excavación mecanizada de túneles y pozos y distintas experiencias internacionales de construcción.

La jornada comenzará a las 9.00 horas y se prolongará hasta las 19.00 horas, con una programación que combinará ponencias técnicas, presentación de experiencias, una mesa de debate y diferentes intervenciones empresariales. La clausura correrá a cargo del director del EREN, Alfonso Arroyo.