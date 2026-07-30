CyL defiende la coordinación contra el fuego pese a no haber solicitado el IGR3 y augura más riesgo en agosto

Terreno quemado por el incendio forestal a las afueras de Casavieja - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

VALLADOLID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha defendido la colaboración activa y la coordinación entre Administraciones Públicas en la lucha contra los incendios forestales, pese a no haber solicitado el Nivel de Gravedad Potencial 3 (IGR3), al tiempo que ha advertido de que la situación de sequedad en el medio natural augura un incremento de las condiciones de riesgo a lo largo del mes de agosto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco Llamas, han detallado la justificación de por qué la autonomía no pidió la activación del IGR3 ante el incendio de Ávila que se unió al de Madrid, Comunidad que sí reclamó este nivel de alerta.

Según ha precisado, Castilla y León no formuló esta solicitud, sino que las autoridades estatales la aplicaron "de oficio" para la provincia de Ávila, a petición de la Comunidad de Madrid, en una decisión motivada por la proximidad geográfica de varios fuegos simultáneos entre Madrid, Ávila y Toledo.

Por su parte, Fernández Carriedo ha subrayado que la decisión de elevar o no los niveles de riesgo responde siempre a criterios estrictamente técnicos, en los que prima en primer lugar la valoración del peligro para las personas y las poblaciones.

En este sentido, ha remarcado que no resulta tan determinante la declaración formal de un determinado nivel administrativo como la efectividad del trabajo conjunto. "Lo que ha habido es modificación del carácter global del mando", ha argumentado el portavoz, tras destacar la "lealtad y el despliegue de todos los recursos disponibles por parte de la Administración autonómica".

De cara a las próximas semanas, Fernández Carriedo ha alertado de la evolución desfavorable de las condiciones meteorológicas. La acumulación de masa combustible en el monte, sumada al encadenamiento de sucesivas olas de calor y a la ausencia de precipitaciones, "eleva de forma considerable" el peligro de fuegos forestales.

Ante eventuales episodios de fuertes rachas de viento o nuevas altas temperaturas durante el mes de agosto, el portavoz ha advertido de que "el riesgo no ha desaparecido, sino todo lo contrario, se va aumentando", lo que obliga a mantener un estado de máxima alerta en toda la Comunidad.

Respecto a la operatividad del Gobierno autonómico en la temporada estival, el portavoz de la Junta ha garantizado la presencia continuada de varios miembros del Gabinete autonómico en sus puestos o en permanente conexión con la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, a la cabeza.

En relación con la agenda del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, Carriedo ha avanzado estará "muy atento y en posibilidad de que si las circunstancias lo demandan pueda asistir presencialmente cuando sea preciso en aquellas condiciones que sean exigibles".

CAUSA DE LOS INCENDIOS

Por otra parte, Fernández Carriedo, ha señalado que los primeros indicios de la investigación apuntan a que la acción del ser humano ha sido determinante en la causa de gran parte de los recientes incendios forestales registrados en la Comunidad.

En este sentido, Fernández Carriedo ha precisado que el origen de algunos fuegos responde a negligencias o a un incumplimiento normativo, mientras que en otros casos ha habido una clara intencionalidad orientada a buscar el máximo daño, al provocarse con múltiples focos simultáneos, en las horas de mayor calor e intensidad del viento y en dirección a localidades concretas para dificultar su extinción.

No obstante, el portavoz autonómico ha matizado que la causa exacta se mantiene en tarea de investigación y ha manifestado el rechazo de la Administración autonómica a ofrecer una aclaración definitiva hasta que las pesquisas estén concluidas.

Asimismo, ha garantizado la colaboración plena de la Junta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al tiempo que ha pedido el máximo respeto a su labor y ha solicitado la ayuda de la ciudadanía para que aporte cualquier información disponible que permita la detección, detención y puesta a disposición judicial de los autores.