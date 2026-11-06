CyL destina 22,8 millones al bienestar educativo, con nueve coordinadores de bienestar digital y 38 orientadores

VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación de la Junta asignará un presupuesto de 22,8 millones a la recién creada Dirección General de Bienestar Educativo, lo que ha supuesto un repunte del 4,75 por ciento en comparación con los fondos de 2024 asignados a dichas competencias y que contempla medidas como la incorporación de nueve coordinadores de bienestar digital y 38 orientadores.

"La creación de esta dirección general responde a una realidad cada vez más evidente: los retos educativos actuales exigen respuestas integrales que atiendan no solo al rendimiento académico, sino también al bienestar de los alumnos, a la participación de las familias y a la igualdad efectiva de oportunidades", ha explicado la consejera María del Valle Ares durante su intervención en las Cortes para dar a conocer el presupuesto de su departamento.

Un presupuesto, ha matizado, que se articula sobre "cuatro grandes pilares: la convivencia escolar, la salud mental y el bienestar emocional, la inclusión educativa y la igualdad de oportunidades".

En su alocución ha detallado que la partida destinada a la promoción del bienestar emocional, la prevención de la violencia y el apoyo a los coordinadores de convivencia ha aumentado un 50 por ciento hasta alcanzar los 568.000 euros.

Dentro de este bloque presupuestario, la consejera ha informado de que 210.000 euros sufragarán nueve coordinadores de bienestar digital --uno en cada provincia--, 115.000 euros financiarán el programa de resiliencia emocional 'Hazte una roca' para el alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Formación Profesional Básica, y 243.000 euros subvencionarán acciones formativas para docentes e inspectores.

En relación con el Plan de Salud Mental, el presupuesto global ha ascendido a 12,06 millones de euros -frente a los 7,47 millones de 2024- para reforzar la Red de Alerta RADARCyL e incrementar el personal de orientación y apoyo con 38 nuevos profesionales en centros públicos y 59,5 cupos equivalentes en la enseñanza concertada.

Por otra parte, la responsable del área ha anunciado un incremento del 75 por ciento en la dotación del programa de buen trato, mediación y prácticas restaurativas, que dispondrá de 110.000 euros. Igualmente, la Consejería ha mantenido con más de 103.000 euros la atención psicológica ante episodios graves de convivencia, la asistencia jurídica a víctimas de violencia escolar y la herramienta de detección Sociescuela.

Por último, la titular del departamento ha destacado el inicio de la actividad del Centro de Formación de Familias de Castilla y León (CEFACyL), concebido para ofrecer formación a los padres en materia de bienestar emocional, uso responsable de la tecnología y acompañamiento educativo.

INCLUSIÓN EDUCATIVA

Valle Ares ha incidido en la inclusión educativa y la atención a la diversidad que, en sus palabras, ocupan "una posición central" en estas cuentas con una dotación global de 209 millones de euros, de los que más de 172 millones de euros se destinan a gastos de personal y cerca de 2,7 millones a sufragar gastos corrientes en bienes y servicios.

"Uno de los rasgos que mejor define nuestro sistema educativo es su capacidad para atender a cada alumno conforme a sus necesidades, capacidades y circunstancias personales. Porque la inclusión no consiste en tratar a todos por igual, sino en proporcionar a cada alumno los apoyos necesarios para desarrollar plenamente su potencial", ha apuntado.

En este punto ha mencionado el PROA+, destinado a mejorar los resultados y la permanencia escolar del alumnado vulnerable, contará con una dotación de 5,5 millones; también el de Educación Inclusiva, que dispondrá de 2,6 millones, de los cuales casi 470.000 euros se dedicarán a actuaciones de detección e intervención temprana y apoyo a las familias, mientras que 2,12 millones financiarán medidas "para mejorar la inclusión y accesibilidad curricular" del alumnado con trastorno del espectro autista y trastornos graves de la comunicación escolarizado en centros ordinarios.

Valle Ares ha señalado que también se incrementa la inversión destinada a recursos especializados. El contrato de intérpretes de lengua de signos aumenta un 12,22 por ciento, hasta alcanzar los 968.000 euros. Las actuaciones dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales experimentan "uno de los mayores crecimientos presupuestarios", con una dotación de 217.000 euros, lo que supone un incremento del 280,7 por ciento respecto al presupuesto anterior.

El presupuesto también incrementa las ayudas dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales y a sus familias. El Programa de Respiro Escolar, que permite la apertura de centros de educación especial durante periodos no lectivos y vacaciones, aumenta un 10,24 por ciento, hasta alcanzar los 700.000 euros.

Asimismo, las ayudas para transporte destinadas al alumnado pluridiscapacitado con movilidad reducida crecen un 26,3 por ciento, situándose en 250.000 euros, según ha detallado.

"Este es el sentido de las actuaciones de bienestar educativo: que el alumnado pueda aprender en entornos seguros, reciba los apoyos que necesita y encuentre oportunidades para desarrollar su proyecto vital", ha finalizado.