CyL financiará el 25% en zonas afectadas por emergencias y pide la exención de impuestos en ayudas por fuego

VALLADOLID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León financiará el 25 por ciento a las entidades locales declaradas por el Gobierno central como afectadas gravemente por emergencias de protección civil y pedirá la exención del IRPF al Ejecutivo central en la tributación de las ayudas por incendios aprobadas este jueves.

Así lo han explicado la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, y el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

En el mismo también se han aprobado líneas de ayuda similares a las que se establecieron en 2025 para los afectados por incendios forestales, que serán 44 aunque con "matices" con respecto a las del ejercicio anterior y contemplan la elaboración de un plan de revitalización económica de la zona del Valle del Alto Tiétar y del Alberche-Pinares.

Todo ello se ha estimado que supondrá una financiación por parte de la Junta de entre 80 y 90 millones de euros.

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