CyL lamenta la ausencia de Azucarera en la reunión de Fundación Anclaje y que no haya compromiso específico del Gobierno

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha lamentado la ausencia de Azucarera en la reunión del grupo de trabajo que la Fundación Anclaje llevará a cabo esta tarde, así como la "falta de compromiso específico" del Gobierno central en la resolución del conflicto.

En declaraciones recogidas por Europa Press, García se ha referido al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la empresa ha planteado para la planta de La Bañeza (León) para confirmar que ningún representante de la compañía estará en la reunión de la Fundación, que se llevará a cabo en el Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo a las 17.00 horas, algo que ha lamentado.

Crítica que también ha hecho extensible al Gobierno de España, que tampoco estará presente "de forma específica y a través de los órganos que pueden decidir", en referencia al delegado de Gobierno, Nicanor Sen, aunque ha matizado que estarán los subdelegados del Gobierno de León, Zamora y Burgos, provincias en las que está presente Azucarera.

Al hilo de estas palabras, ha reconocido que el Gobierno no está respondiendo como esperaba. "Solamente nos ha contestado el Ministerio de Agricultura a través del jefe de gabinete diciendo que seguirá atentamente la evolución en Castilla y León pero ningún compromiso", ha añadido para mostrar su pesar que no haya por parte del Ejecutivo central, "compromiso específico" en este sentido.

No obstante ha recordado que el Ministerio de Trabajo sí se ha mostrado "sensible" a la conversión del ERE planteado por Azucarera para los trabajadores en La Bañeza a un ERTE. "Si finalmente por esa parte y de la forma más urgente pudiéramos sujetar de momento los puestos de trabajo mientras se busca una alternativa porque, desde el gobierno Autonómico, pedimos que se mantenga la actividad y si no que se busque una alternativa", ha argumentado.