CyL lideró el turismo rural en agosto, el mes del eclipse, con 314.494 pernoctaciones, un 2,3% más

Archivo - Imagen de recurso de una casa rural en Castilla y León. Casa rural, interior de casa rural. - JCYL - Archivo

El grado de ocupación fue del 32,82% por plazas, por debajo de la media, y del 43,13% en fin de semana (48,55% en España) VALLADOLID, 1 (EUROPA PRESS)

La comunidad autónoma de Castilla y León ha recuperado el primer puesto como destino preferido en turismo rural del país en agosto, el mes del eclipse, y alcanzó las 314.494 pernoctaciones, un 2,3 por ciento más que en el mismo mes de 2025, mientras que en España subieron un 2,7 por ciento, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

Además, Castilla y León registró en el octavo mes de 2026 un total de 112.959 viajeros, un 11,68 por ciento más que un año antes, de los que 93.591 son residentes en España y 19.368 en el extranjero.

Por su parte, la estancia media fue de 2,78 noches, de nuevo inferior que la media (3,48 por ciento), y Castilla y León se mantiene también como la comunidad autónoma que más personal emplea en el turismo rural, con 5.208, seguida de Baleares (4.147) y Andalucía (3.803).

Respecto al número de alojamientos abiertos en Castilla y León en el mes de agosto ascendió a 3.249 (17.842 en España), con 30.713 plazas estimadas (184.343 en todo el país).

El grado de ocupación en los establecimientos rurales de la Comunidad fue del 32,82 por ciento por plazas (42,95 en el resto de España), 43,13 por ciento en cuanto a las plazas en fin de semana (48,55 ciento como media nacional) mientras que por habitaciones la ocupación se situó en el 41,47 por ciento, frente al 54,56 del resto del país.

Finalmente, el Índice Precios de Alojamientos de Turismo Rural se situó en Castilla y León en 170,19, menor que el nacional (197,42) y un 0,89 por ciento más, cuando en España creció un 3,16 por ciento.