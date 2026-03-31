CyL se mantiene como destino preferido en turismo rural con 87.304 pernoctaciones, un 12,8% más

Archivo - Imagen de recurso de una casa rural en Castilla y León. Casa rural, interior de casa rural. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León se ha mantenido en febrero como el destino preferido en turismo rural del país y ha alcanzado las 87.304 pernoctaciones, un 12,8 por ciento más que en el mismo mes de 2025, mientras que en España aumentaron un 2,4 por ciento, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

Además, Castilla y León registró en el segundo mes de 2026 un total de 41.972 viajeros de los que 38.978 son residentes en España y 2.994 en el extranjero.

Por su parte, la estancia media fue de 2,08 noches, de nuevo inferior que la media (2,31 por ciento), y Castilla y León se mantiene también como la comunidad autónoma que más personal emplea en el turismo rural, con 4.307, seguida de Andalucía (3.513) y Castilla-La Mancha (2.291).

Respecto al número de alojamientos abiertos en Castilla y León en el mes de febrero ascendió a 3.055 (14.830 en España), con 28.074 plazas estimadas (143.858 en todo el país).

El grado de ocupación en los establecimientos rurales de la Comunidad fue del 11,10 por ciento por plazas (12,54 en el resto de España), 27,43 por ciento en cuanto a las plazas en fin de semana (26,95 ciento como media nacional) mientras que por habitaciones la ocupación se situó en el 14,78 por ciento, frente al 17,45 del resto del país.

Finalmente, el Índice Precios de Alojamientos de Turismo Rural se situó en Castilla y León en 209,88, mayor que el nacional (187,53) y un 0,45 por ciento más, cuando en España cayó un 0,20 por ciento.