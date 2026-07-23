CyL mantiene la Situación Operativa 2 con el fuego de Burgohondo (Ávila) en IGR 2, tres en 1 y otros siete activos

Vista de una espesa columna de humo provocada por un incendio forestal en Burgohondo (Ávila), a 23 de julio de 2026, en Almorox, Toledo, Castilla-La Mancha (España) - A. Pérez Meca - Europa Press

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León mantiene activa a última hora de este jueves la Situación Operativa 2 del Plan Infocal con el incendio forestal de Burgohondo (Ávila) en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, mientras que otros tres fuegos permanecen en gravedad 1 y siete más continúan activos, según refleja la información facilitada por la Junta a través de la plataforma Inforcyl.

El incendio de Burgohondo, declarado el miércoles a mediodía, se mantiene como el de mayor gravedad en la Comunidad al encontrarse en IGR 2. Además, siguen en IGR 1 los incendios declarados en Brieva (Segovia), activo desde el 20 de julio, y los registrados en las localidades leonesas de Castropodame y Murias de Ponjos.

Junto a estos incendios, la plataforma Inforcyl mantiene como activos otros siete fuegos. En concreto, permanecen en esta situación los declarados en Mierla (La)/Retortillo de Soria, Selas (Guadalajara), La Baña (León), Rábano de Aliste (Zamora), Requejo y Corús (León), Hontangas (Burgos) y Escuredo (León).

De este modo, la Comunidad cierra la jornada con once incendios forestales activos, cuatro de ellos con un índice de gravedad potencial asignado --uno en IGR 2 y tres en IGR 1--, mientras los servicios de extinción trabajarán durante la noche para controlar los distintos focos.