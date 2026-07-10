CyL pone en marcha un programa de prácticas rurales para estudiantes de Medicina de la USAL

SALAMANCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Regional de Salud, la Universidad de Salamanca, las diputaciones provinciales de Ávila, Salamanca y Zamora y el Colegio Oficial de Médicos de Zamora han firmado un convenio de colaboración para desarrollar un programa específico de prácticas académicas externas en centros de salud del medio rural.

Esta alianza institucional permitirá que los alumnos de cuarto, quinto y sexto curso del Grado en Medicina de la USAL se formen en entornos no urbanos, integrándose en la actividad asistencial diaria y conociendo de primera mano el funcionamiento de la Atención Primaria en zonas no urbanas.

La iniciativa refuerza de este modo la formación práctica, fomenta el conocimiento del territorio y contribuye a mejorar la cohesión sanitaria en provincias con una amplia dispersión geográfica, ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, el acuerdo responde al "interés compartido" de todas las entidades por reforzar la formación práctica de los futuros médicos y por fomentar el conocimiento del territorio, especialmente en provincias donde la dispersión poblacional y la estructura asistencial hacen del medio rural un ámbito esencial para garantizar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios.

La Gerencia Regional de Salud coordinará la distribución de los estudiantes y los periodos de prácticas, asegurando la capacidad docente de los centros y el cumplimiento de la normativa en materia de confidencialidad, protección de datos y seguridad clínica.

Las prácticas se desarrollarán en centros de salud rurales de Ávila, Salamanca y Zamora, territorios que cuentan con una amplia red de dispositivos asistenciales en el medio rural: cerca del 80 por ciento de los centros de salud de Ávila, más del 60 por ciento de los de Salamanca y alrededor del 70 por ciento de los de Zamora se ubican en zonas no urbanas.

Esta estructura permitirá a los estudiantes conocer la actividad diaria de los equipos de Atención Primaria y la importancia del médico de familia en la cohesión territorial y la continuidad asistencial.

La Universidad de Salamanca reconocerá académicamente las prácticas mediante créditos ECTS y garantizará la cobertura del estudiantado con seguro escolar y de responsabilidad civil.

Además, coordinará los objetivos formativos y evaluará los informes finales de los participantes, asegurando la calidad académica del programa.

Las diputaciones provinciales de Ávila, Salamanca y Zamora aportarán financiación para su desarrollo, colaborarán en la identificación de centros y apoyarán la difusión institucional, además de facilitar la coordinación con los ayuntamientos en aspectos como alojamiento o recursos locales.

Todas las instituciones coinciden en que esta iniciativa contribuirá a reforzar la Atención Primaria en zonas rurales y a mejorar la preparación de los futuros profesionales sanitarios.

El convenio tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga expresa hasta un máximo de cuatro años adicionales.

Para garantizar su correcta ejecución, se constituirá una comisión de seguimiento integrada por representantes de todas las entidades firmantes, que se reunirá anualmente para evaluar el desarrollo del programa, resolver cuestiones interpretativas y proponer mejoras.