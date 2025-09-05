CyL reclama al Gobierno cambiar el modelo de oposición de docentes en Secundaria con temarios de 1993

VALLADOLID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha reclamado al Gobierno central que reúna a la Comisión de Personal del Ministerio de Educación para abordar un cambio de modelo en el sistema de oposición al Cuerpo de Docentes y reducir así las tasas de interinidad, muy por encima del ocho por ciento que exige la Unión Europea.

Así lo ha señalado la consejera del ramo, Rocío Lucas, durante la presentación del inicio del curso escolar de enseñanzas no universitarias que, con carácter general, comienza el próximo lunes, 8 de septiembre.

Lucas ha insistido en que es partidaria de la "estabilización de empleo" y que en los procesos de selección siempre sacan el "mayor número de plazas que permite la legislación". Prueba de ello, ha explicado, en los últimos tres años se ha compaginado concursos al Cuerpo de Maestros y de Secundaria.

"En Maestros estamos en el ocho por ciento de interinidad, cuando partíamos de un 13 hace tres años, y en el cuerpo de Secundaria llevamos años que, así como el curso pasado, se cubrieron las 920 plazas que sacamos y, por tanto, se redujo la tasa de indignidad, en este curso no se han cubierto todas. Eso determina que tenemos que hacer un replanteamiento a nivel estatal, porque es el Estado el que tiene la competencia para cambiar el proceso selectivo y para también modificar los temarios. Para que se hagan una idea, hay oposiciones que están con temarios del año 1993. Estamos en el año 2025", ha descrito.

Al hilo de estas palabras, ha reivindicado al Ministerio de Educación que reúna la Comisión de Personal para abordar esta cuestión y empezar por los temarios para que al docente no le suponga "una mayor carga de trabajo y de preparación".

"Es un tema en el que tenemos que ponernos todas las comunidades autónomas. Pero, precisamente, es el Ministerio el que tiene que tomar las riendas de modificar los temarios y el acceso a la función pública", ha argumentado.