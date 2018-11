CyL registra el menor número de incendios y superficie quemada de los últimos 35 años

Actualizado 07/11/2018 19:07:30 CET

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado en 2018 el menor número de incendios forestales en 35 años, desde 1984, así como la menor superficie quemada, lo que se atribuye a las condiciones climatológicas favorables, la mayor concienciación de la población y la "eficaz" actuación del operativo de la Junta.

Así lo ha afirmado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha comparecido en las Cortes para hacer balance de la campaña de incendios de este año, que ha calificado de "excelente".

Suárez-Quiñones ha apuntado que se trata de los mejores datos de Castilla y León en 35 años, con un bajo grado de siniestralidad, de número de incendios y de superficie quemada.

El titular de Fomento y Medio Ambiente ha atribuido estos datos a tres factores clave como las condiciones climatológicas favorables, una mayor concienciación de la población y la eficaz actuación del operativo de la Junta de Castilla y León.

En cuanto al primero de los factores, ha indicado que las intensas precipitaciones durante la primavera de este año, muy abundantes durante los meses de marzo y junio, han mantenido el nivel de humedad en suelos y vegetación, compensando el gran desarrollo de vegetación herbácea y han hecho que los fuegos que se han iniciado hayan progresado lentamente. Además, se han sumado unas temperaturas frías para la época del año.

Sin embargo, los meses de agosto, septiembre y, en menor medida octubre, han sido "muy cálidos", con temperaturas por encima de las habituales y escasas precipitaciones y aun así, se ha mantenido el bajo número de incendios.

Además, ha asegurado que se ha detectado una mayor concienciación de la población, traducida en una mayor precaución a la hora de realizar labores en el campo y una menor intencionalidad, aunque en octubre se registró el número habitual de incendios forestales. En ese mes, se contabilizaron 115 incendios con respecto a una media histórica de 120.

Por otro lado, en cuanto al tercer factor, el consejero ha destacado la rápida y contundente actuación del operativo, que ha permitido sofocar en poco tiempo los fuegos iniciados, todo ello gracias a su "estructura, funcionamiento y compromiso". Durante la época de peligro alto no ha habido gran incendio forestal alguno y el de mayor envergadura no ha llegado a las 150 hectáreas. Además, el 72 por ciento de los incendios forestales se ha quedado en conato y no ha llegado a la hectárea.

INCENDIOS REGISTRADOS

En cifras totales, se han producido 898 incendios forestales, lo que supone un descenso del 52 por ciento respecto de la media del último decenio y únicamente 254 incendios han superado la hectárea frente al segundo mejor, en 2010, cuando hubo 1.155. Además, se trata del primer año en la que se baja del millar de fuegos.

La superficie forestal quemada ha sido de 2.730 hectáreas, lo que supone un descenso del 86 por ciento respecto de la media del último decenio, y la mitad que el segundo año mejor, en 2014, cuando se quemaron 4.646 hectáreas. Además, es el año con menor superficie forestal quemada.

Por otro lado, la superficie arbolada quemada es de 454 hectáreas, un 91 por ciento menos que la media del decenio, aunque en 2007 tambioén se bajó a 450.

El consejero ha destacado que, desde 1984, es el año con mejores datos tanto en número de incendios como en superficie forestal y arbolada afectada. De la misma manera, ha recordado el descenso del número de incendios durante todo el año, destacando los datos de los meses de marzo, julio y agosto, con un descenso acusado de incendios en comparación con la media del decenio.

Asimismo, ha destacado la importancia del escaso número de niveles declarados, un total de ocho con nivel según el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (Infocal).