CyL registra seis de las diez temperaturas más bajas del país y Puerto el Pico (Ávila) marca la mínima con -3,0º

VALLADOLID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado en la mañana de este viernes, 26 de septiembre, seis de las diez temperaturas más bajas del país, y la estación meteorológica de Puerto el Pico, en la provincia de Ávila, ha vuelto a marcar la mínima en esta ocasión con 3,0 grados bajo cero.

Tras Puerto el Pico, en Ávila, con esos 3,0 grados bajo cero, se sitúan Port Ainé (Lleida), con -2,9 grados, seguida en tercer lugar por Cuéllar, en la provincia de Segovia, con -2,2 grados; de San Pedro Manrique (Soria), con -1,9 grados, y de Morón de Almazán (Soria) y Sanabria (Zamora) ambas con -1,8 grados.

Y en décimo lugar está Ucero, en la provincia de Soria, donde la estación meteorológica ha medido 0,8 grados también en negativo.