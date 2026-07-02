CyL registra tres nuevos focos de enfermedad de Newcastle con 300.000 aves afectadas en la provincia de Valladolid

Archivo - Granja de engorde de pollos, a 16 de noviembre de 2025, en El Rincón del Obispo, Cáceres, Extremadura (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha informado de la declaración de tres nuevos focos de la enfermedad de Newcastle en la provincia de Valladolid, los cuales suman cerca de 300.000 aves afectadas.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, estos tres brotes se han detectado desde el pasado 1 de julio y se añaden a los seis que ya se conocían con anterioridad en la comunidad autónoma.

En concreto, Fernández Carriedo ha detallado que el foco número 7 corresponde a una granja de gallinas ponedoras ubicada en Íscar, con un total de 142.000 aves, el número ocho se localiza en una explotación de pollos en San Vicente del Palacio, donde hay 40.000 afectados y el noveno brote se sitúa en Cojeces del Monte, en otra granja que cuenta con 119.600 ejemplares.

Con estas nuevas incorporaciones, el portavoz ha indicado que la cifra global en la autonomía se eleva a nueve brotes declarados hasta la fecha, con un total de 752.987 aves afectadas. De esta cantidad acumulada, 192.604 corresponden a pollos de carne y 560.383 a gallinas ponedoras.

El consejero ha subrayado que se trata de una patología "extraordinariamente contagiosa entre las aves", aunque ha aclarado que "afortunadamente no se convierte en un factor de salud pública para el ser humano en términos de su consumo o de la convivencia".

Asimismo, Fernández Carriedo ha avanzado que la Consejería de Agricultura y Ganadería ha aprobado una primera asignación económica de 1,5 millones de euros para afrontar los gastos derivados de las actuaciones de control.

Del mismo modo, ha señalado que la Junta de Castilla y León aplica medidas especiales de protección en las instalaciones afectadas, con especial atención a los operarios. Para ello, el Ejecutivo autonómico ha aprovechado los protocolos de desinfección y los procedimientos de vaciado ensayados en crisis previas como la de la gripe aviar, con el objetivo de garantizar que la enfermedad no se extienda.