CyL ha registrado casi 1.200 incidencias por nieve, lluvia, viento y crecidas desde el inicio del temporal

VALLADOLID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de Castilla y León ha gestionado, desde el inicio de la alerta y hasta primera hora de la mañana de este domingo, un total de 1.191 incidentes relacionados con el episodio prolongado de nevadas, lluvias, viento y avenidas, que genera incidencias en distintas provincias.

Del total, 601 incidentes se deben a las nevadas, 329 incidentes han sido por viento, 187 por lluvias y 74 incidentes por avenidas, han detallado fuentes del Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La mayor parte de las incidencias se han producido en vías de comunicación y en núcleos de población, donde han afectado principalmente a la circulación por acumulación de nieve, balsas de agua, desprendimientos y crecidas puntuales de cauces, sin que se hayan registrado, con carácter general, daños personales de consideración.

En la jornada de este domingo se registran afecciones en la red viaria de la Comunidad, con carreteras cortadas o con restricciones al tráfico, especialmente para vehículos pesados, debido a la presencia de nieve, desprendimientos y acumulaciones de agua.

Al mediodía de este domingo había cinco tramos cerrados al tráfico. En Ávila, la AV-901, entre los puntos kilométricos 10.0 y 26.5, de Villanueva de Ávila a Mijares; en Salamanca, la SA-203 en dos tramos, del 0.0 al 8.28 y del 8.28 al 12.01, desde la SA-201 a El Paso de los Lobos y hasta la Peña de Francia; en Segovia, la SG-112 del 5.42 al 12.46, de Riofrío de Riaza al límite de Castilla-La Mancha, y en Zamora, la ZA-103 del 8.8 al 16.73, entre la ZA-104 y La Laguna de Peces.

Además, hay siete tramos cerrados para tráfico pesado, cinco con cadenas en León (LE-126 en La Baña, LE-142 de Astorga a El Acebo, LE-233 en Besande, LE-234 en Puente Almuhey y la LE-491 en Vega de Viejos) y 34 tramos con precaución.

A primera hora de la mañana se habían desplegado casi medio centenar de quitanieves en varias provincias, principalmente en Ávila, Segovia, León Este y Palencia y continúa activo el dispositivo ante la alerta por posibles precipitaciones a partir de la tarde de hoy domingo.

Asimismo, se mantiene la vigilancia hidrológica en distintos cauces y estaciones de aforo ante la evolución de los caudales como consecuencia de las precipitaciones y los desembalses.

Las previsiones meteorológicas apuntan a la persistencia de precipitaciones, con nevadas en zonas de montaña y posibilidad de deshielos por el ascenso progresivo de las temperaturas, lo que aconseja mantener una especial atención en las cuencas hidrográficas y en las zonas más vulnerables.

La Junta de Castilla y León mantiene activo el dispositivo de seguimiento y coordinación a través del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, en colaboración con los servicios de emergencias, administraciones locales y organismos competentes, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y minimizar los efectos del episodio meteorológico adverso.

Se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos, informarse previamente del estado de las carreteras, respetar la señalización y las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informada a través de los canales oficiales del 112 Castilla y León y de la Junta.