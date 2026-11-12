CyL registró 1.081.219 hogares a 1 de octubre, 4.020 más, y la mayor parte formados por una persona

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un total de 1.081.219 hogares a 1 de octubre de 2026, lo que supone 4.020 más que el trimestre anterior, según los datos difundidos este jueves por el INE recogidos por Europa Press.

La mayor parte de los hogares están formados por una sola persona, con 387.029, frente a 384.836 el trimestre anterior; mientras que 319.218 están conformados por dos personas. Otros 194.829 hogares de Castilla y León están compuestos por tres personas y 180.143 por cuatro o más.

Por provincias, la mayor parte de los hogares corresponden a Valladolid, con 231.341, seguida de León, con 206.237; Burgos, con 162.587; Salamanca, con 150.928; Zamora, con 77.778; Ávila, con 73.144; Palencia, con 70.957; Segovia, con 68.283, y Soria, con 39.964.

En España el número de hogares se situó en 19.953.529 a 1 de octubre de 2026, con un aumento de 69.162 durante el tercer trimestre del año.