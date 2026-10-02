CyL sigue por encima del millón de afiliados con 1.020.528, un 2,14% más que en 2025 y un 0,14% más que en agosto

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VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número medio de afiliados a la Seguridad Social en septiembre de 2026 en Castilla y León volvió a superar la barrera del millón y llegó a los 1.020.528, un 2,14 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una variación de 21.399 afiliados más, según los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

En España hubo un incremento mayor, en concreto del 3,41 por ciento, y Castilla y León ha registrado el tercer menor aumento de las comunidades autónomas.

Y si se compara la afiliación media de septiembre con la de agosto el número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León creció en 1.440 personas, lo que en términos relativos supuso un incremento del 0,14 ciento, por debajo que la media del país que creció un 0,41 por ciento con 92.327 afiliados más.

Castilla y León ha anotado en este caso el menor aumento porcentual de las comunidades que aumentó en nueve y cayó en el resto.