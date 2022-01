CyL suma 2.018 casos este lunes, hasta 605.205, con 49 fallecidos en hospitales y 207 altas desde el viernes

VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha sumado un total de 8.606 nuevos casos diagnosticados de COVID-19 desde el último parte del pasado viernes --de ellos 2.018 en el último día--, con 49 fallecidos más en hospitales --14 de ellos en el último día--, hasta un total de 6.851, y 207 nuevas altas médicas, 37.598 en total, de ellas 27 en las últimas veinticuatro horas.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press, en total se han diagnosticado hasta la fecha 605.205 positivos de COVID-19, incluidos los reinfectados, en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 2.018 nuevos casos más en la última jornada. De ese total, 598.722 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

Los brotes activos registrados ascienden a 505, 62 menos que en el anterior parte, y los casos vinculados a ellos aumentan a 5.772, 671 menos.

Por provincias, donde más positivos se han notificado en la última jornada ha sido en Valladolid, con 526 nuevos casos y un total de 142.646; seguida por Burgos, con 311 y 100.713; León, con 309 nuevos positivos y un total de 100.331; Salamanca, con 302 y 78.311; Segovia, con 134 nuevos y 40.511 totales; Palencia, con 131 y 47.071; Soria, con 103 nuevos y 23.894 en total; Ávila y Zamora, ambas con 101 nuevos y totales de 36.654 y 35.074, respectivamente.

Thank you for watching Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se eleva a 6.851, 49 más que en el anterior parte, de ellos once en León, ocho en Valladolid, siete en Salamanca, siete en Burgos, seis en Palencia, cuatro en Ávila, tres en Segovia, dos en Zamora y uno en Soria.

Del total, 1.412 corresponden a Valladolid; seguida por León, con 1.372; Salamanca, que tiene 976; Burgos, 883; Palencia, 555; Zamora, con 504; Ávila, con 432; Segovia, con 406, y Soria, con 311.

En cuanto a las altas hospitalarias, estas suman un total de 37.598, 27 más desde el anterior parte. De ellas, se han computado 9.266 en Valladolid; 6.509 en León; en Burgos, 5.618; en Salamanca, 4.860; en Palencia, 2.919; en Zamora, 2.442; en Ávila, 2.244; en Segovia, 2.206 y en Soria, 1.534.

AUMENTAN LAS HOSPITALIZACIONES Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad albergan 924 pacientes con COVID-19, 30 más que en el anterior parte. De ellas, 819 personas se encuentran ingresadas en planta, 28 más, mientras que en unidades de críticos hay 105, tres menos.

Los pacientes con COVID-19 en unidades de críticos se encuentran repartidos en todos los hospitales con UCI de la comunidad y ocupan un 32 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en estas unidades, un punto más que en el anterior parte.

Así, se informa de 18 ingresados en la UCI el Complejo Hospitalario de León; 15 en el Complejo de Burgos y el Río Hortega de Valladolid; 14 en el Complejo de Salamanca; 12 en el Clínico Universitario de Valladolid; 11 en la UCI de El Bierzo; seis en el complejo de Palencia; cinco en Segovia; y tres en Ávila, Soria y Zamora.