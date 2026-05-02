El DA2 de Salamanca acoge la performance 'El Arte' el lunes 18 de mayo para celebrar el Día Internacional de los Museos

Archivo - El DA2 de Salamanca acoge la performance 'El Arte', del dúo 'Los Torreznos', el lunes 18 de mayo para celebrar el Día Internacional de los Museos - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La sala central del DA2 de Salamanca acogerá el próximo lunes 18 de mayo a las 20.00 horas, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, la performance 'El Arte', interpretada por el dúo 'Los Torreznos' y con entrada libre al público hasta completar aforo.

El dúo artístico, formado por Rafael Lamata y Jaime Vallaure, busca comunicar sobre "lo social, lo político y las costumbres más arraigadas" y trabaja desde la realidad "más directa, incluida la familiar" para traducir al lenguaje contemporáneo temas que forman parte de "la cotidianeidad más absoluta", según ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

La intención de sus obras se orienta hacia "la búsqueda y la experimentación expresiva" a través de formas sencillas como son "el gesto, el lenguaje y la presencia", para lo que utilizan el humor y tratan contenidos que reflejan "el devenir cotidiano, lo que cualquier persona puede vivir".

Sus proyectos se desarrollan a través de diversos formatos tanto de carácter presencial, en forma de performance o arte de acción, como multimedia, con vídeo o piezas sonoras, y también realizan talleres de carácter formativo y conferencias.

Con esta performance no pretenden contar su propia historia, sino aprovechar su trayectoria para "construir una investigación acerca del arte contemporáneo como experiencia".