Daniel Ramírez presenta este viernes en el Museo Casa Botines (León) 'Los días que no existieron'

El periodista Daniel Ramírez presentará en el Museo Casa Botines Gaudí (León) el libro 'Los días que no existieron'. - MUSEO CASA BOTINES

LEÓN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí acoge este viernes a las 19.30 horas la presentación del libro 'Los días que no existieron', del periodista Daniel Ramírez, un thriller de persecución y misterio donde se entremezclan los nazis refugiados en España y el terrorismo de ETA.

El escritor estará acompañado por los periodistas Cristina Fanjul y Nacho Barrio, que serán los encargados de dirigir el acto al que se podrá acceder de forma libre hasta completar aforo.

'Los días que no existieron' (Espasa, 2026) es la historia de Julia, una reportera que persigue al viejo Gustav Hafner, un nazi con un pasado misterioso a su espalda pendiente de resolver. En esa persecución la protagonista irá encontrando razones y motivos para atreverse al fin a intentar resolver el asesinato de su abuelo a manos de ETA, que está a punto de prescribir y tuvo lugar cuando ella era una niña.

Ramírez es autor de la revista de prensa en el programa de Carlos Alsina, analista en La Sexta y Antena 3, además de redactor jefe en El Español. Ha publicado cinco libros de no ficción y ha sido reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés.

En el acto de presentación que acogerá el Museo Casa Botines Gaudí el autor desmigará la trama de la novela, pero también la investigación que la forjó. Para escribirla ha entrevistado durante años a la hija de uno de los nazis que bombardeó Guernica, a una víctima del bombardeo, a terroristas de ETA, a un mercenario que asesinó terroristas y a decenas de víctimas.

Las dos circunstancias que impulsaron la escritura de la novela fueron muy concretas: el hallazgo de unos papeles sobre esa red nazi y el testimonio de su abuelo, que con casi cien años le contó algo que había estado silenciado en la familia: las amenazas y la extorsión de ETA.