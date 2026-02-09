Los debates electorales se celebrarán en CyL los martes 3 y 10 de marzo

VALLADOLID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de profesionales del periodismo ha acordado este lunes por mayoría que los debates electorales en Castilla y León que obliga la Ley se celebren los martes 3 y 10 de marzo y que la Corporación RTVE organice el primero de ellos, mientras que el segundo de ellos correrá a cargo de Castilla y León Televisión.

Asimismo, se ha acordado una agenda temática a desarrollar en los dos debates con siete cuestiones: medio ambiente; servicios públicos y política social; regeneración democrática; economía y financiación autonómica; infraestructuras; despoblación, medio rural y agricultura, y pactos postelectorales.

Después de hora y media de deliberación, la decisión de que los debates se celebrarán los martes de la campaña electoral, es decir, el 3 y el 10 de marzo, ha salido adelante con el apoyo de 23 de los 32 votos de los participantes en la comisión, mientras que el planteamiento de que se celebrasen los jueves ha conseguido cuatro apoyos y seis miembros se abstuvieron.

Asimismo, la propuesta de que RTVE abriera el ciclo de debates y lo cerrara CyLTV ha salido adelante con 22 votos a favor, mientras que cuatro integrantes apoyaron el orden contrario y se registraron siete abstenciones.

La comisión ha estado compuesta por representantes de 32 medios de comunicación de Castilla y León y un representante del Colegio de Periodistas de acuerdo con la orden de la Consejería de Presidencia que desarrolla lo establecido en la ley del Alto Cargo que establece la obligatoriedad de celebrar dos debates electorales y de asistir a ellos por parte de los candidatos.

La orden establece, entre las competencias de la Comisión, el lugar de la celebración de los debates, la determinación de las fechas, la fijación de bloques temáticos, el orden de participación, las atribuciones a las personas encargadas de la moderación, los apoyos de los que podrán valerse los candidatos, el tiempo de duración de las intervenciones, la posibilidad de réplicas entre los aspirantes y la facultad de formular preguntas de los candidatos a sus oponentes.

En los próximos días, la Junta Electoral de Castilla y León comunicará de forma oficial a la Comisión los candidatos participantes en estos debates, que deben ser aquellos que aspiren a presidir la Comunidad en las listas de los partidos con grupo parlamentario propio en esta Legislatura.