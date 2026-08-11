Declarado un incendio forestal de gravedad 1 en Villanueva de Arriba (Palencia) - JCYL

PALENCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal originado este martes, 11 de agosto, en la localidad palentina de Villanueva de Arriba, en el municipio de Santibáñez de la Peña, ha sido declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) y Situación Operativa (SIT) 1, según ha informado la Junta de Castilla y León.

El fuego se ha originado a las 16.12 horas y se ha elevado a IGR 1 al provocar leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras.

En el lugar se encuentra más de una docena de medios terrestres, incluidos dos agentes medioambientales, tres cuadrillas, tres autobombas, un bulldozer y una brigada ELIF y BRIF, ademas de bomberos.