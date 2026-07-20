Declarado Índice de Gravedad 2 en Soria por el humo y posibles evacuaciones por el incendio de La Mierla

SORIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la provincia de Soria por el humo y la posibilidad de evacuaciones en poblaciones por el avance del incendio de La Mierla (Guadalajara), según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

Así se ha decidido en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) convocada a las 17.15 horas por la delegada territorial de Soria, Yolanda de Gregorio, para informar sobre los trabajos que el Operativo Infocal de la Junta desarrolla ante el avance del fuego, en previsión de que pueda alcanzar la provincia de Soria.

En la reunión han participado, además del subdelegado del Gobierno, el presidente de la Diputación y los alcaldes de Berlanga de Duero (por la posible afección a la población de Lumías), Arenillas, Barcones y Retortillo de Soria, responsables y técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Protección Civil, el teniente coronel de la Guardia Civil y otros responsables de la Junta en Soria y el resto de las administraciones.

A propuesta del Jefe de Jornada del Centro Provincial de Mando, la delegada territorial ha declarado IGR 2 por riesgo a la población en este momento por el humo y posibilidad de evacuación de determinadas localidades, como pueden ser Barcones, Arenillas, Retortillo de Soria y Lumías (Berlanga de Duero).

La delegada territorial ha convocado una nueva reunión del CECOPI a las 20.00 horas para avanzar en las medidas a adoptar en función de la evolución de las condiciones.

LABORES DEL OPERATIVO

El operativo Infocal ha reforzado el despliegue de medios humanos y materiales ante el avance del incendio y ya colabora desde el pasado sábado con el dispositivo Infocam de Castilla-La Mancha mediante el envío de distintos medios de extinción, incluidos recursos aéreos.

Ante la evolución del fuego y la posibilidad de que alcance territorio de Castilla y León, el dispositivo ha intensificado su presencia y ha combinado las labores de apoyo en Guadalajara con actuaciones preventivas en la provincia de Soria para proteger a la población y facilitar una respuesta inmediata si el incendio cruza el límite autonómico.

Según el análisis de los técnicos, las condiciones meteorológicas, la velocidad de propagación y la dirección del viento apuntan a que el incendio podría entrar en Soria a través de un frente situado entre los términos municipales de Barcones y Retortillo, si bien su evolución dependerá de la meteorología y de la eficacia de los trabajos de extinción desarrollados durante la tarde.

Para hacer frente a la situación, el operativo ha movilizado, además de los medios con base en la provincia de Soria, diferentes convoyes terrestres y maquinaria pesada de otras provincias de la Comunidad. Asimismo, se han posicionado dos helicópteros en las bases de Casillas (Segovia) y Garray (Soria) con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta.

También se han desplazado hasta la zona técnicos del Centro Autonómico de Mando, de la Unidad de Apoyo al Puesto de Mando y de la Unidad de Planificación y Análisis, además de un Puesto de Mando de Protección Civil de Castilla y León para reforzar la coordinación.

Como medida preventiva, se ha mantenido contacto con los alcaldes de Retortillo, Barcones, Berlanga de Duero y Arenillas para coordinar actuaciones de protección en el entorno de los núcleos de población. Del mismo modo, se ha contactado con las organizaciones profesionales agrarias para organizar la colaboración voluntaria de agricultores mediante tractores con grada, que trabajarán en la apertura de fajas de defensa en puntos establecidos.