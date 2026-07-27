Decretan el confinamiento del municipio de Las Navas del Marqués (Ávila)

Vista del incendio en Casillas. - Alberto Ortega - Europa Press

ÁVILA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mando único ha decretado esta tarde el confinamiento del municipio abulense de Las Navas del Marqués tras la evolución de las últimas horas del incendio que asola a la provincia.

La subdelegación del Gobierno ha comunicado esta medida a través de sus canales de comunicación. En este sentido, señala que se ha trasmitido esta decisión a la población a través del sistema de alertas ES-Alert.

Desde el mando único, a cargo del Ministerio del Interior, se recomienda a la los ciudadanos seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado por canales oficiales.

En la actualidad hay 16 núcleos evacuados en la provincia --15 localidades y una urbanización-. Se trata de Sotillo de la Adrdada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, Pedro Bernardo, Higuera de las Dueñas, Gavilanes, Mijares y Fresnedilla, además de la urbanización La Atalaya en El Tiemblo.

Además hay cuatro municipos confinados. Se trata de Navaluenga, El Tiemblo, Cebreros y, ahora, Las Navas del Marqués.