Una denuncia en Valladolid acaba con un detenido en Sevilla por estafar 19.000 euros a través de Wallapop

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una denuncia en la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid ha finalizado con un detenido en Sevilla por estafar, a través del portal de compraventa Wallapop, 19.000 euros a varias personas.

Según informa el Instituto Armado a través de un comunicado, el detenido, de 18 años, se enfrenta a un delito de estafa y blanqueo de capitales.

La investigación se inició tras denuncia de la víctima a través de la Sede Electrónica Onred de la Guardia Civil por una denuncia telemática, donde puso en conocimiento que la estafa fue cometida a través de un portal de compraventa, donde el denunciante intentó comprar un teléfono móvil de alta gama por importe de 689 euros, si bien fue derivado posteriormente a aplicaciones externas ajenas al portal, tanto de mensajería como de pago, donde acordaron la compra de dicho terminal y realizar el pago a través de otra plataforma de pago.

Una vez realizado el pago, el denunciante no recibió el terminal, percatándose en ese momento que era víctima de una estafa, añade el comunicado.

La "rapidez" en las actuaciones llevadas a cabo por el equipo investigador, logró localizar las cuentas receptoras de la transferencia, al observar depósitos de dinero procedente de otras víctimas las cuales a través del mismo modus operandi fueron engañadas con otros productos expuestos a la venta en el mismo portal.

Tras el análisis de las cuentas bancarias, se pudo comprobar que la titularidad de las mismas estaba a nombre de otras víctimas a las que le fueron usurpadas sus identidades, se pudo observar que la estafa ascendía a un importe total de 19.000 euros entre todas las posibles víctimas.

Además, se ha podido descubrir una red de mulas económicas que extraían el dinero en cajeros automáticos en otros lugares de España, entre los que destacan Barcelona y Barakaldo (Vizcaya). La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instancia, Sección Instrucción de Guardia de Valladolid.