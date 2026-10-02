Denuncian moho, caducidades próximas, poco agua y aditivos en menús para profesionales de AP y Emergencias de CyL

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO va a presentar un escrito a la Gerencia Regional de Salud en el que denuncian que el actual modelo de manutención para profesionales de Atención Primaria (AP) y Emergencias está "plagado de forma sistemática" de deficiencias con alimentos con moho, caducidades próximas, gran cantidad de conservantes y aditivos, "todo lo contrario de lo que la Junta recomienda en la alimentación del ciudadano".

El documento va acompañado de una encuesta en la que ha participado más de medio millar de sanitarios que dan un 2,74 sobre 10 a la calidad de los alimentos que les proporcionan desde la Consejería, según ha avanzado representantes del sindicato en rueda de prensa. El estudio, además, recoge un "rechazo mayoritario, 97,8 por ciento" al actual modelo y un 87,6 por ciento pide capacidad de elección a la hora de alimentarse durante su jornada laboral.

"La mayoría lleva ya la comida de sus casas por no consumir estos productos", ha apuntado Héctor González que rechaza que esta en cuesta sea solo "una llamada de atención" para Sacyl. "Es un suspenso rotundo", ha zanjado para incidir en la necesidad de un cambio de modelo ante la "baja calidad" de lo que se consume en la actualidad.

Entre las alternativas que han planteado está la de la concesión de vales para consumir en restaurante próximos a los centros sanitarios, o el implemento de dietas en las nóminas. "Hay que negociar un nuevo sistema en el que se prioricen las demandas de los profesionales y que garanticen su capacidad de elección. Que el modelo suponga un control y la mejora de calidad de los productos suministrando", ha abundado.

"No son hechos aislados", han incidido profesionales adscritos al sindicato como Dulcinea Álvarez y María Fernanda España, que reclaman también "transparencia" a la Administración con los datos sobre los menús que se entregan a diario y el dinero que se destina, y que han cifrado sobre "los diez millones" para dos ejercicios.

"Es un modelo fracasado que nos lleva al ninguneo y maltrato profesional", han resumido desde CCOO.