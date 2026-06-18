Desarticulada en Segovia una organización que estafó 50.000 euros en plataformas de compraventa de vehículos

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a 13 personas pertenecientes a un grupo criminal, como presuntos autores de numerosos delitos de estafa, valoradas en unos 50.000 euros, cometidos a través de plataformas de compraventa de vehículos.

La investigación se inició en el mes de junio de 2024, tras la interposición de una denuncia en la provincia de Segovia, que permitió a los guardias civiles acreditar la existencia de un entramado criminal activo desde febrero de ese mismo año.

El modus operandi consistía en la inserción sistemática de anuncios de vehículos de ocasión en diversos portales especializados y redes sociales de gran difusión, ofertando turismos a precios sensiblemente inferiores a los de mercado para captar a las víctimas.

El grupo criminal destacaba por su elevado grado de estructuración, simulando la operativa de una mercantil legítima con departamentos diferenciados para conseguir una apariencia de veracidad a sus transacciones.

Para apuntalar este engaño, el grupo gestionaba de forma ininterrumpida hasta 32 líneas telefónicas, llegando a formalizar contratos falsos en nombre de empresas reales y a utilizar identidades de terceros, obtenidas ilícitamente a través de los propios afectados por la red, detalla la Comandancia a través de un comunicado.

Tras dos años de una exhaustiva labor de inteligencia policial y análisis de datos, el dispositivo final de explotación se ha saldado con la detención de los 13 integrantes del grupo en diversas localidades del territorio nacional, incluyendo Paracuellos del Jarama, Alcalá de Henares, Vallecas, Pontevedra y Tomelloso.

Se estima que el beneficio económico ilícito obtenido por la organización supera los 50.000 euros.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.