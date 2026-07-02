Descartada inicialmente una relación sentimental entre la mujer "asesinada brutalmente" en Camponaraya y el detenido

CUBILLOS DEL SIL (LEÓN), 2 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha manifestado este jueves que las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil sobre la mujer "asesinada brutalmente" en Camponaraya (León) descartan que existiera una relación sentimental entre la víctima y el detenido.

El suceso se produjo a última hora del pasado martes día 30, cuando un varón de 64 años fue detenido en una vivienda de Camponaraya como presunto autor de un delito de homicidio por la muerte de una mujer de 38 años, cuyo cuerpo sin vida se encontraba en el mismo domicilio.

Nicanor Sen ha lamentado "profundamente" la pérdida, especialmente en circunstancias en que se ha producido y ha lanzado un mensaje de acompañamiento a la familia de la víctima, una mujer que "ha sido asesinada brutalmente a manos e un hombre".

El delegado del Gobierno ha confiado en que se puedan aclarar "cuanto antes" las circunstancias de lo sucedido y ha insistido en que la información derivada de las primeras investigaciones de la Guardia Civil y de las testificales apuntan a que no existía "a priori" una relación sentimental entre la víctima y el detenido que pueda incardinar el "desgraciado suceso" en la violencia de género.

No obstante, ha añadido, continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y la motivación que ha desatado "un feminicidio de estas características". "La información que tenemos es que no existía una relación sentimental, pero bueno, se siguen tomando todavía declaraciones", ha concluido.

Nicanor Sen se ha pronunciado de este modo en Cubillos del Sil (León), donde ha participado en el acto organizado por la empresa Urbaser de colocación de la primera piedra de la futura planta de reciclaje de baterías de litio en el polígono Industrial El Bayo.