Desestimada la petición del PP de Valladolid a la Junta Electoral contra un comunicado de prensa del PSOE

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial ha desestimado la súplica realizada por el Partido Popular de Valladolid para que se retire una nota de prensa realizada por el Grupo Municipal Socialista en la que se compromete a implantar ayudas a la instalación de ascensores si ganan las elecciones municipales de 2027.

El Grupo Socialista ha dado a conocer la resolución y ha considerado que la "denuncia" del PP ha sido un "intento frustrado" del alcalde 'popular', Jesús Julio Carnero, "de amordazar al Grupo Municipal Socialista durante su campaña electoral al Senado".

El PP suplicaba al órgano electoral la "retirada de la circulación" de una nota de prensa enviada a los medios de comunicación el pasado 2 de noviembre y publicada por alguno de ellos, incluido Europa Press, en la que se compromete a incluir ayudas a las comunidades de propietarios de viviendas para instalar ascensores a partir de mayo de 2027, cuando se celebran elecciones municipales.

El Partido Popular consideraba en su escrito que la nota de prensa "trata de orientar el voto de los ciudadanos de cara a las próximas elecciones generales, así como de causar perjuicio electoral al PP y de obtener una ventaja electoral para la formación política del PSOE".

Sin embargo, la resolución desestima las alegaciones al considerar que la información difundida "no puede ser considerada propaganda electoral, ni consta acreditada la contratación con terceros de inserción alguna en medios de comunicación".

Por ello, según la Junta Electoral esta actuación "no supone una vulneración de la normativa electoral".

"En esta materia debe prevalecer una interpretación estricta de cualquier limitación que restrinja la libertad de expresión reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española", ha añadido en el escrito.

Además, subrayan que el referido anuncio se circunscribe a las elecciones municipales del año 2027.