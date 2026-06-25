Desmantelado un punto de venta de droga en las inmediaciones de un colegio de Ponferrada (León)

Droga y dinero localizado en el registro del punto de venta de droga en Ponferrada (León). - POLICÍA NACIONAL

PONFERRADA (LEÓN), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Policía Nacional de Ponferrada (León) ha detenido a un varón y desmantelado un punto negro de venta de sustancias estupefacientes en las inmediaciones del CEIP Campo de la Cruz.

Los agentes tuvieron conocimiento de que en un inmueble ubicado en la mencionada zona se estarían llevando a cabo transacciones de droga, por lo que iniciaron una investigación.

En dicho edificio únicamente residían personas en dos viviendas, una de ellas ocupada por un varón sobre el que ya existían informaciones previas relacionadas con una posible participación en actividades de tráfico de drogas.

A través de vigilancias y seguimientos, los investigadores constataron un continuo trasiego de consumidores de droga que accedían y abandonaban el inmueble, observaciones fueron documentadas mediante actas, grabaciones y diversas comprobaciones policiales.

La investigación por este presunto delito contra la salud pública se completó con grabaciones que reflejaban la entrada y salida de compradores, generalmente al atardecer, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, se levantaron diversas actas de aprehensión de sustancias estupefacientes a varios compradores y se verificó la existencia de un elevado número de pagos recibidos por el investigado a través de Bizum, con conceptos e importes especialmente esclarecedores para la investigación.

La operación culminó con la detención del sospechoso y la posterior entrada y registro de la vivienda, donde se intervino sustancia estupefaciente, concretamente marihuana y cocaína, así como diversos efectos relacionados con el corte, preparación y distribución de la droga, entre ellos básculas de precisión, papelinas de plástico y dinero en efectivo fraccionado en billetes de pequeño valor.

Con esta intervención, la Policía Nacional ha desmantelado un punto negro de venta al por menor de sustancias estupefacientes situado a escasos metros de un centro docente.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada, plaza número dos.