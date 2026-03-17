Desmantelan un punto de venta de droga y dos 'guarderías' en Guijuelo (Salamanca)

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

SALAMANCA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca, han logrado, en el marco de la Operación "Slau", demantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes y dos 'guarderías' de droga en la localidad salmantina de Guijuelo.

Durante la intervención se detuvo a un varón, que ha ingresado en prisión, además de ocupar más de 13 kilogramos de marihuana, según informa el Instituto Armado a través de un comunicado.

La investigación se inició el pasado mes de enero, tras detectar a varias personas consumidoras en la zona de Guijuelo que portaban sustancias estupefacientes en la vía pública con dosis y envoltorios de similares características. Este hecho hizo sospechar a los agentes que se estaban distribuyendo desde un mismo punto de venta de la comarca.

Las primeras gestiones les llevaron hasta un varón con antecedentes por delitos relacionados contra el tráfico de drogas, y, que pudiera estar distribuyendo diferentes sustancias estupefacientes desde su domicilio en Guijuelo, centrando la actividad operativa sobre esta persona.

El avance de investigación constató las sospechas, corroborando los agentes como de forma reiterada existía un flujo de personas y vehículos en la vivienda del sospechoso, los cuales permanecían en el interior breves intervalos de tiempo. Además, algunas de estas personas eran conocidos consumidores habituales de la zona.

Así mismo, no muy alejados de su vivienda se localizaron dos garajes que el sospechoso visitaba con frecuencia y en los que permanecía cortos intervalos de tiempo, compatibles con el uso de los mismos para la ocultación y el almacenamiento de diferentes sustancias estupefacientes, lo que se denomina 'guardería'.

Por todo ello el pasado 11 de marzo, con la oportuna autorización judicial se procedió a la entrada y registro en los mismos, hallando los agentes 792 gramos de cocaína, 5.724 gramos de hachís, 433 de marihuana, más de 5.245 euros en moneda fraccionada, un táser, un reloj de una prestigiosa firma, varias balanzas de precisión y diferentes efectos utilizados para el corte, preparación y distribución de sustancias estupefacientes.

Así mismo se procedió a la detención del sospechoso, un hombre de 32 años con antecedentes relacionados contra el tráfico de drogas, por blanqueo de capitales y por lesiones, y a quien por estos hechos se le imputa un delito contra la pública por tráfico de drogas.

Tras ser puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, se decretó el ingreso en prisión del mismo.