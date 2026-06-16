Despliegue de Guardia Civil y Policía de Arroyo (Valladolid) para desconectar enganches ilegales de agua y luz

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 16 (EUROPA PRESS)

Una veintena de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ha participado este martes en un nuevo operativo contra el fraude de agua y electricidad en la comunidad de Arroyovereda en una intervención en la que se han detectado hasta 20 enganches ilegales, todos ellos en viviendas propiedad de la entidad Sareb.

La inspección se inició a primera hora de la mañana tras la denuncia de la existencia de varios enganches ilícitos en estas viviendas ubicadas en la calle Narciso Monturiol.

Personal técnico de las empresas gestoras del suministro de agua y electricidad fueron procediendo a la desconexión de todas las acometidas fraudulentas, acompañados en todo momento por las fuerzas de seguridad para evitar problemas de orden público.

Guardia Civil y Policía Local de Arroyo trabajaron de manera coordinada para dar seguridad a los trabajadores de ambas empresas durante las inspecciones, así como para identificar a los moradores de las viviendas afectadas por la presunta comisión de un delito de defraudación, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Los técnicos descubrieron cinco enganches ilegales de luz y otros 15 de agua, además de otros siete casos en los que había impago reiterado de facturas.

Los agentes investigan a los moradores de las viviendas enganchadas por la presunta comisión de un delito de defraudación de fluido. Algunos de ellos son inquilinos con contrato de 'alquiler Sareb' y en los que la comisión de un delito conllevaría la cancelación del mismo y el correspondiente desahucio, según la propia sociedad estatal.