Detenida en Palencia una pareja por agredirse mutuamente en la habitación de un hotel

PALENCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha detenido a una pareja por agredirse mutuamente en la habitación de un hotel de la capital palentina, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos se produjeron sobre las 21.00 horas del día 9 en un hotel del centro de la ciudad, cuando un cliente de la habitación contigua a la de los implicados escuchó una fuerte discusión y golpes, por lo que dio aviso a la recepción del hotel y ésta, a su vez, llamó a los servicios de emergencias.

Dos patrullas de seguridad ciudadana de la Policía Local de Palencia se personaron en el lugar y se entrevistaron con la mujer implicada en la discusión de pareja, que se encontraba muy nerviosa. Esta persona, de 24 años, sangraba por la nariz, por lo que fue atendida por los agentes, a quienes relató lo sucedido y confesó que la agresión había sido mutua. Asimismo, les indicó que su novio se había marchado y no sabía a dónde.

Los agentes comunicaron la descripción del varón de 23 años al resto de patrullas y las pesquisas permitieron encontrarle en las proximidades. Tras identificarle, pudieron observar que el joven presentaba lesiones superficiales en el rostro, el cuello y los brazos, las cuales aseguró que fueron producidas por su pareja tras una fuerte discusión.

Así, los agentes procedieron a la detención de ambas personas, informándoles de que serían investigados por los presuntos delitos de violencia de género y de violencia doméstica y comunicándoles sus derechos.

Posteriormente, ambas personas fueron trasladas a diferentes centros de salud para que fueran asistidas y se les realizara un parte de lesiones. Finalmente, los implicados fueron presentados en la Comisaría de Policía Nacional.