Detenida una pareja en Palencia por lesionarse mutuamente en una pelea domestica

PALENCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal ha detenido en Palencia a una pareja tras una pelea en el interior de una vivienda de la calle San José, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

La intervención se produjo durante la madrugada del pasado, 26 de septiembre, después de que el Servicio de Emergencias 112 alertara sobre un posible caso de violencia de género.

Cuando llegaron al domicilio, los agentes comprobaron que tanto la mujer como el hombre presentaban lesiones. También observaron importantes desperfectos en la vivienda, presuntamente ocasionados durante la discusión y posterior enfrentamiento.

Tras recabar los primeros indicios, la Policía detuvo a ambos por un presunto delito de violencia de género y otro de violencia doméstica, al considerar que se habían agredido mutuamente.